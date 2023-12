Estos son los refranes más usados en cada Comunidad Autónoma, según la IA

La lengua española está repleta de frases hechas, refranes y proverbios que hemos escuchado desde pequeños a nuestros padres y abuelos pronunciar repetidamente. Algunos más conocidos, otros menos, unos cuantos referidos a la climatología, algunos se han convertido en sabios consejos. Y es que, aunque la mayoría sean conocidos en todo el país, existen algunos refranes españoles que se usan más en algún territorio que en otro, debido a su origen o significado.

Al fin y al cabo, los refranes en España forman parte de la cultura del país, así como reflejan significados de ideas o pensamientos, sin necesidad de explicarlo detalladamente. Herramientas como Chat GPT, que usan la inteligencia artificial, son capaces de revelar cuáles son los refranes más utilizados en cada Comunidad Autónoma de nuestro país.

Cataluña, Valencia y Baleares tienen refranes en catalán

Refranes como "A quien madruga, Dios le ayuda", tiene mayor uso en Andalucía y Murcia, mientras que en País Vasco el proverbio más empleado por los ciudadanos es "A caballo regalado no le mires el diente". En el caso de Comunidades como Extremadura, la frase más repetida es "Más vale pájaro en mano que ciento volando", y si hablamos del refrán "En abril, aguas mil" es en Castilla y León donde más se repite.

"Algo tendrá el agua cuando la bendicen" y "No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy" son los más usados por los ciudadanos de Navarra y la Comunidad de Madrid, respectivamente. Y mientras que en Castilla la Mancha el refrán más extendido es "En martes, ni te cases ni te embarques", los habitantes de Asturias prefieren "Nunca se peleó con el agua el que no sabe nadar".

También los hay en catalán, como es el caso de "Qui no té capell, té barret" en la Comunidad Valenciana, que significa "Quien no tiene gorro, tiene sombrero"; o "Qui no té capell, té barret",en Cataluña, que quiere decir "Quien no tiene gorro, tiene sombrero", según Chat GPT. El caso de los gallegos posiciona en el número 1 el refran "Más vale un por si acaso, que cien si mal no hiciese", mientras que los baleares y canarios usan más "Cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa" y "El que mucho abarca, poco aprieta" respectivamente.