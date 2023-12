Itziar Castro, una activista dentro y fuera de la pantalla

La muerte de Itziar Castro ha pillado desprevenido al mundo del espectáculo. La actriz catalana fallecía en la madrugada de este viernes a causa de un fallo cardíaco a los 46 años. Conocida por sus papeles en series como 'Vis a vis' y en filmes como 'Campeones' y su secuela, 'Campeonex', 'Matar a Dios' y 'Blancanieves', la intérprete destacó también por su constante activismo a favor de los derechos LGTBIQ+, el feminismo y la diversidad corporal.

En su constante lucha, Castro reivindicó la belleza y la diferencia de todos los cuerpos, ejemplo de ello fue durante la pandemia, cuando la intérprete compartió con sus seguidores una instantánea suya recreando el cuadro de Botero. En la misma fotografía se podía leer el siguiente mensaje:"No hago apología de la obesidad, no digo que estar como yo sea sano, simplemente digo que soy feliz y me gusta compartirlo con el mundo" y "Las gordas también podemos ser divinas".

No fue la única ocasión en que la actriz uso su altavoz mediático para defender una causa. El verano pasado, durante la celebración del Orgullo LGTBIQ+ 2023, Itziar Castro se subió a un escenario haciendo topless de manera reivindicativa y portando una bandera arcoíris, un gesto en defensa de Rocío Saínz, compañera de profesión.

Firme en su postura contra la violencia machista, fue uno de los rostros que apoyó públicamente a Rocío Carrasco durante el estreno de su documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', e incluso la mando un mensaje de apoyo. Hace tan solo unos días, Itziar Castro despedida a la también actriz Concha Velasco y hoy es el mundo de la actuación quién se despide de ella.