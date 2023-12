Imprescindibles en tu estantería: Javier Marías

Javier Marías, fallecido el pasado 2022, es probablemente uno de los mejores escritores de su generación. Su novela, a ratos poliacia, siempre sentimental, ha pasado a la historia por su complejo desarrollo de personajes y su excepcional humor. Era el cuarto hijo de la escritora Dolores Franco Manera y del filósofo Julián Marías, represaliado tras la Guerra Civil, por lo que toda la familia tuvo que exiliarse a Estados Unidos. Marías (hijo) siempre creció en un ambiente intelectual que también salpicó a su hermano Fernando Marías (historiador del arte) y Miguel Marías (crítico de cine y economista). Él, por su parte, será recordado por su literatura prolífica y por haber ocupado el sillón R de la Real Academia Española. Estos son algunos de sus libros imprescindibles en tu estantería:

'Mañana en la batalla piensa en mí'

"Nadie piensa nunca que pueda ir a encontrarse con una muerta entre los brazos y que ya no verá más su rostro cuyo nombre recuerda". Este es el comienzo de la novela en la que el narrador, Víctor Francés, guionista y escritor fantasma, observa como una mujer se muere de forma sobrecogedora. Ella se llamaba Marta Téllez, madre y casada, y le había invitado a cenar en su casa. Y cuando entraron en el dormitorio, antes de terminar de desvestirse, ella se empezó a sentir mal. Después se desvaneció y murió delante del protagonista, al que esa infidelidad no consumada le atormenta y le persigue. No sabe qué hacer con el cadáver ni qué decirle a su marido. Tampoco ha pensado en qué hacer con el hijo de ella, de sólo dos años, que está durmiendo en la habitación de al lado. No termina de comprender los límites entre la vida y la muerte.