'Napoléon' no es la primera ni la última: películas con poco rigor histórico que han sido criticadas

Partiendo de que el concepto de nación no llegaría hasta el siglo XIX con el romanticismo -entre muchos otros fenómenos colindantes- es imposible que este héroe escocés defendiera la libertad de Escocia en el siglo XIII, como ocurre en la película de Mel Gibson. Además, William Wallace era hijo de un pequeño terrateniente, no era un pobre campesino, y había nacido en las Lowlands, por lo que realmente su cultura (incluida la vestimenta) era más similar a la de los ingleses que a la de los que habitaban en las Highlands en el norte de Escocia.

Siendo además uno de los hijos pequeños de su padre, no podría heredar las propiedades por el mayorazgo, por lo que se trasladó cerca de Stirling -que no a Roma- para estudiar. A su vuelta se casó, pero ni la boda fue secreta ni interfirió el derecho de pernada. Además, su mujer murió antes de que él iniciara la revolución, por lo que encontramos otro elemento ficticio en la película. Y aunque comenzó a alzarse victorioso en algunas batallas, finalmente fue apresado y ejecutado brutalmente en Londres. No hubo un final feliz.