Despedida y reacciones a la muerte de Concha Velasco

Concha Velasco: la estrella de los festivales franquistas de La Granja que se convirtió en una socialdemócrata militante

"No creo a la gente que dice ser apolítica, porque eso es absolutamente imposible y el simple hecho de decirlo suena como a reaccionario, aunque no me gusta emplear tópicos. Si otra vez tuviera que defenderse algún problema de la profesión, allí estaría yo", declaraba Concha Velasco al diario La Vanguardia en 1982. Nacida en Valladolid y criada en Larache, ciudad africana a la que fue destinado su padre, un militar que llegó a ser asistente de Franco, Concha Velasco fue una de las estrellas indiscutibles de la dictadura. Asidua de los festivales de La Granja organizados para solaz de Carmen Polo, a principios de los 70, la actriz comenzó a cambiar su posicionamiento político. "Lo malo habría sido que no evolucionara. Y lo hice. ¡Vaya si lo hice!", declaraba en una entrevista concedida también a La Vanguardia en el año 2015.

En enero de 1972, mientras representaba en el Teatro Lara de Madrid La llegada de los dioses de Antonio Buero Vallejo, Juan Diego y Concha Velasco solicitaron librar un día a la semana, petición que fue respondida por la empresa con el despido de la pareja. Como explica el escritor Emeterio Díaz Puertas, el conflicto laboral venía de atrás. En 1971, las elecciones sindicales del gremio de actores habían estado llenas de irregularidades.

