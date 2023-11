Acaba tras 118 días la huelga de actores de Hollywood

Después de 118 días, la huelga de actores de ha terminado en el primer minuto de este jueves. El fin del paro, el más largo en la historia de los intérpretes, ha llegado horas después de que el comité negociador de su sindicato, SAG-AFTRA, anunciara que ha aprobado de forma unánime un principio de acuerdo con los grandes estudios y plataformas para el convenio colectivo de los tres próximos años. Y poco más de un mes después de que acabara la huelga de guionistas, la industria se prepara para volver a funcionar a toda máquina.

