Nuestro derrotado estandarte

"Si pudiera volver,

no lo haría bajo ningún otro estandarte.

Te abrazaría aun

con las manos mutiladas.

No quiero alas en el paraíso.

Sólo quiero tus tumbas a orillas del río,

quiero la eternidad en la mesa del desayuno

con el pan y el aceite.

Tan sólo te quiero a ti,

tierra,

mi derrotado estandarte".

El poema se encuentra en la quinta sección de Exhausto en la cruz, del poeta palestino Najwan Darwish, y representa, en su arrasada belleza, uno de los momentos cumbre tanto de la poesía de su autor como de la escritura de nuestro tiempo. Como en la totalidad de la poesía de Najwan Darwish, ese estandarte derrotado nos evidencia una escena primordial, inserta posiblemente en lo más profundo de aquello que persistimos en denominar humano, donde los sentimientos de un ser en particular, esa súbita nostalgia que nos atenaza, ese deseo, ese amor, se cruzan fundiéndose con la nostalgia, el deseo y el amor de la humanidad entera. Comprendemos entonces que, desde Nada más que perder y Yo me levantaré un día hasta este Exhausto en la cruz, la multifacética poesía de Darwish nos va poniendo una y otra vez frente a los contornos de algo inmemorial, casi inenarrable, que nos dice que antes que nada la poesía es solidaridad y compasión por cada detalle del mundo: por ese pan y ese aceite concretos, por esa eternidad del desayuno, por esa tierra con sus "tumbas cerca del río". El poema muestra esas tumbas, nos dice explícitamente que están allí, cerca del río; y por un segundo vislumbramos que si esa imagen nos emociona es porque, sean cuales sean nuestros países, nuestros orígenes e historia, e incluso sean las que sean las lenguas que hablemos y, más allá todavía, cualquiera que sea el tiempo en que hayamos vivido o en que hayamos muerto, todos hemos sido sepultados en esas tumbas y, al mismo tiempo, todos hemos llorado sobre ellas.

"La poesía de Darwish nos va poniendo una y otra vez frente a los contornos de algo inmemorial que nos dice que antes que nada la poesía es solidaridad y compasión por cada detalle del mundo"

Exhaustos en infinidades de cruces que se levantan en infinidades de lugares, los personajes que van atravesando las siete partes que componen este libro, expulsados de su tierra ancestral, permanentemente sitiados y perseguidos –mujeres que lo han perdido todo, sus casas, sus barrios, sus hijos–, les hacen presente a los otros –a mí, a usted, al lector– que, en esta tierra de víctimas y victimarios, de desplazados y desaparecidos, todos los demás somos sobrevivientes. Y si podemos afirmar que estamos frente a una poesía política, es porque lo hacemos como sobrevivientes de una guerra no concluida. Ajena a todo patetismo y autoconmiseración y, por el contrario, provista de una conmovedora familiaridad con todo lo que nombra, que a menudo recurre a la ironía y al humor, la poesía de Najwan Darwish va recorriendo los villorrios, paisajes, barrios, ciudades y pueblos de una historia tres veces milenaria que guarda en cada uno de sus recodos los restos de una eternidad permanentemente despedazada, como si hubiese un dios subyacente, no nombrado, que se complaciera en hilvanarnos sufrimientos y desgracias.

"La poesía de Najwan Darwish va recorriendo los villorrios, paisajes, barrios, ciudades y pueblos de una historia tres veces milenaria que guarda en cada uno de sus recodos los restos de una eternidad permanentemente despedazada"

Es esa presencia casi insoportable, como digo, no nombrada, la que aparece, por ejemplo, en el poema En Shatila, cuya escena central muestra de golpe toda la fuerza y el coraje que caracterizan la poesía de Darwish. Los elementos del poema son tan simples como rotundos: "Aquí no hay dignidad", le dice una mujer a su interlocutor en la primera línea del poema; y luego sigue la constatación feroz, inapelable, de que en esas cuatro palabras está dicho todo y, por ende, están dichos los años de agonía, los "ríos de arrepentimiento" de una historia que pareciera dictada por la presencia de ese dios deforme que, de existir, lo único que mostraría es que la verdad es la mentira más peligrosa porque se mata y se muere por ella:

"Ella lo dice todo

en sólo cuatro palabras.

Ríos de arrepentimiento,

años de agonía que se ahogan

en sólo cuatro palabras".

Y que termina con ese latigazo con que su interlocutor se autorrecrimina mientras se aleja. La escena es sagrada, no por ese dios subyacente, sino porque no hay ser en el mundo que alguna vez no la haya reiterado:

"¿Qué te dijo mientras se despedía?

¿Qué le prometiste mientras tú le decías adiós?

¿Cómo pudiste sonreír, indiferente

a la salobre agua del mar,

mientras el alambre de púas envolvió tu corazón?

¿Cómo pudiste,

hijo de puta?"

Pero ¿qué otra cosa es ese dios no nombrado que permanentemente se deja entrever en la poesía de Najwan Darwish, como se revela ya en el título de este libro, exhausto en la cruz (no importa quién está exhausto en esa cruz, si un dios, un profeta o un ser común y corriente; es alguien que sufre), sino aquella fuerza desgarradora que nos tira de las mangas, tratando de retenernos mientras abandonamos?

Nos damos cuenta entonces de que, desde la alucinante imagen del mar –a quien el poeta quisiera invitar, como un buen vecino, a tomar café– con que se inicia el libro en Monte Carmelo, hasta los sobrecogedores versos finales del poema Todo, cada línea de Exhausto en la cruz es el escenario de una lucha física, a muerte, entre las palabras y lo que ya no podemos decir. No podemos expresar la tensión de ese centímetro que nos aleja de la mujer de Shatila. No existen palabras para nombrar el horror absoluto, para dar cuenta del instante exacto en que el cuerpo de un niño vivo pasa a ser el cuerpo de un niño masacrado, carecemos de imágenes para fijar ese segundo infinitesimal en que alguien se convierte en esos bultos de carne y huesos arrojados al mar por las dictaduras latinoamericanas o en el montón de miembros de palestinos triturados por bombas israelíes esparcidos en Gaza y en los campos de Sabra y Shatila. No tenemos conceptos para imaginar qué preguntas, qué recuerdos son los que asaltan a alguien en el extremo monstruoso en que está siendo asesinado por otros hombres; y, sin embargo, por eso mismo, porque no existen esas palabras, hay que gritarlas, para traer a este lado del mundo la porosidad terrible y despiadada de cada uno de esos momentos.

"No existen palabras para nombrar el horror absoluto, para dar cuenta del instante exacto en que el cuerpo de un niño vivo pasa a ser el cuerpo de un niño masacrado"

Expulsados del horizonte del lenguaje debemos, no obstante, erguirnos desde esa imposibilidad para volver una y otra vez sobre el extremo irrepresentable que es la muerte en una tierra rebalsada de muertos. Ése es el imperativo moral que carga la poesía de Najwan Darwish. En una historia repleta de palabras inconclusas, de frases rotas a medio camino, de estrofas que no dicen lo que quisieron decir, le ha correspondido a la poesía ser el descomunal registro de la violencia y, paralelamente, el registro no menos descomunal de la piedad. Piedad por todos los difuntos que hemos sido y que seremos, por todas las veces que abandonamos a esa mujer en Shatila (el poema nos dice que tiene 65 años) o fuimos abandonados en esos 3.000 años en que el soldado del poema de mismo nombre dejó de escribir poesía y permaneció oculto sin saber que la guerra había terminado, aunque al dejar de escribir no supo que el amor también había terminado y por eso despierta en una tierra rebalsada de muertos. El poema es impresionante, entre otras cosas, porque carece de énfasis, como si mostrara algo que ocurre todos los días:

"La última vez que escribí un poema

fue hace tres mil años.

Yo era entonces un soldado encubierto en una guerra

que ignoraba que había acabado.

Ahora de nuevo intento escribir,

pero el polvo de los años es como el de los sepulcros.

Así broto de la tierra como semilla que germina,

como un capullo que se despliega en la rama,

como los muertos que se esparcen en una tierra

donde sólo habita la muerte".

Como una suerte de desesperada esperanza el poema se abre, a pesar de todo, al pálido vislumbre de un renacer, como esa semilla que germina esparciéndose igual que los muertos en la tierra llena de muertos. En un mundo de víctimas y victimarios le ha correspondido al poeta ser la primera víctima, atravesar la tierra de los muertos y del silencio y ser también el primero que se levanta para decirnos que, no obstante todo, vendrán nuevos días. A ras de tierra entonces, los poemas de Darwish van reemergiendo desde su propio silencio, señalándonos que nada existiría si no fuera porque la esperanza de un nuevo día está inscrita también en lo más imperecedero del sueño humano. Es tal vez la pregunta final que nos deja a nosotros, sus lectores, esta poesía extraordinaria: ¿Por qué esa cohorte interminable de sufrimientos? Los miles y miles de refugiados que mueren diariamente en el Mediterráneo, los secuestrados y decapitados del narcotráfico, los interminables bombardeos y el hambre, ¿cómo se soportan? ¿Por qué esa mujer a la que una bomba de un tanque le trituró los hijos no se suicida? ¿Por qué esos millones y millones que sobreviven en condiciones no descriptibles siguen luchando por su derecho a la vida? Sea cual sea la respuesta, si sumáramos una a una las razones, casi inaudibles, mínimas, impensadas, que hacen que los más arrasados no se maten, sino que opten, segundo tras segundo, por seguir vivos, esa suma formaría la imagen del Paraíso o de esa semilla que germina como un capullo. Allí estaría la mañana soleada, allí estaría volviendo de su trabajo el esposo destrozado, allí estaría la casa reconstruida, allí estaría la leche que no tuvo la madre para darle a su hijo moribundo, allí estaría el pan, la tibieza de la cama cuyo colchón intacto se asoma entre los escombros:

"Carruajes tirados por caballos alegres

y la melodía de acordeones,

o autobuses taciturnos

y parientes que lloran en sus puertas,

todo es un viaje, querida,

y aquí estamos ahora, de vuelta.

Lo llamo tierra, y no me avergüenzo.

Todo es tierra.

Todo es muerte.

Todo".

Poemario 'Exhausto en la cruz', de Nawjan Darwish. / ARCHIVO



Exhaustos entonces en una cruz hecha de escombros y de muerte, de amor y de vergüenza, entrevemos los deslindes de una inmortalidad a la que no podemos sustraernos, de una inmortalidad que nos condena a muerte. Sin embargo, al leer esta poesía uno puede amar esa condena y, al hacerlo, amar la tierra entera. Nuestro estandarte derrotado.