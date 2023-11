Guillermo Calderón, dramaturgo: "En Chile las protestas sociales expresan el trauma de mucha gente que no quiere reconciliarse, sino solo sacar su rabia"

Guillermo Calderón ha escrito y dirigido textos referenciales del teatro chileno como Neva, Villa, Escuela o Mateluna, y sus obras han sido estrenadas en más de 25 países. Guionista habitual del director de cine Pablo Larraín, con el que ha escrito El Club, Neruda o Ema, el pasado mes de septiembre ambos fueron galardonados en el Festival de Venecia con el León de Oro al Mejor Guión por la película El conde. Calderón (Santiago de Chile, 1971) llega este sábado al Festival Iberoamericano de Teatro (FIT) de Cádiz con Villa, una obra que estrenó en 2011 y que se representó de nuevo el pasado 11 de septiembre en Santiago de Chile con motivo del 50º aniversario del Golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende. En Villa, tres mujeres jóvenes discuten qué hacer con Villa Grimaldi, uno de los mayores centros de detención y tortura de la dictadura de Pinochet en una obra que se pregunta cómo gestionar la memoria de las víctimas, qué hacer con el dolor individual y colectivo, y cuánto pesa en el presente todo ese pasado.

Tras su paso por Cádiz, la pieza viajará al Festival de Otoño de Madrid, donde también se podrá ver Constante, su relectura en clave de thriller de El príncipe constante de Calderón de la Barca, dirigida por el uruguayo Gabriel Calderón. En 2024 el creador chileno escribirá una nueva obra de teatro y dos guiones de cine, pero antes estrenará Vaca, “una obra acerca del Chile contemporáneo, el Chile pospandemia, el Chile sin rumbo político y sin esperanza”. Hablamos con él de memoria, claro, pero también de la santísima trinidad del arte con vocación de transformación: el escenario, la política y la calle.

P. Doce años después de su estreno, ¿qué vigencia tiene hoy Villa?

R. Las preguntas y la discusión que plantea Villa siguen vigentes, pero más allá de eso, en Chile hubo una crisis que provoca una ola de protestas en 2019, el estallido social, y el 18 de octubre el presidente sale por televisión diciendo ‘estamos en guerra contra esta gente’, exactamente lo mismo que hacía la dictadura, declarar una guerra contra la gente que protestaba. La policía disparó a las cabezas y los ojos de las personas y ese acto de crueldad fue comparable a las torturas que se hicieron durante la dictadura. Ese momento fue la verdadera conmemoración de los 50 años del golpe. Nos dimos cuenta de que no es sólo que la dictadura no se hubiera terminado, sino que además se había institucionalizado, incluyendo la prensa y las instituciones políticas y judiciales. Por lo tanto, el horror de volver a Villa es que estamos representando una obra que sigue teniendo vigencia.

P. La obra se reestrenó el pasado 11 de septiembre, 50 años después del golpe, en el Estadio Nacional, también centro de torturas de la dictadura. La función se hizo sin público y se emitió por streaming, ¿cómo fue aquello?

R. Estrenamos Villa en un centro de tortura que se llama Londres 38, después en la Villa Grimaldi y en otro centro de tortura que se llama José Domingo Cañas, lugares que han sido demolidos y dónde teníamos cierta idea de lo que nos podíamos encontrar, pero el Estadio Nacional es particularmente sorprendente porque hicimos la obra debajo de los asientos, en lugares que utilizan como bodega. Ahora hay un memorial, hay fotos y qué sé yo, y fuimos un día que había sol, pero allá abajo hacía un frío muy, muy fuerte. Era un lugar a pocos metros de la cancha de fútbol y lo que más nos sorprendió fue el frío que hacía. Pensamos que ese nivel de frío ya era una tortura. Y la paradoja es que es un centro de alegría donde Chile organizó un mundial de fútbol en 1962 y 11 años después, esos jóvenes que habían visto los partidos estaban metidos en esa cárcel. Fue muy fuerte, muy duro.

Guillermo Calderón escribe y dirige la obra 'Villa'. / M. Paz González

P. ¿Para qué sirve hoy esta pieza?

R. Sirve para pensar cómo recordar y para plantear una posibilidad anti-sanación.

Existe una especie de presión política y social para la reconciliación, para que el trauma se procese de una forma que permita seguir viviendo. Pero la obra plantea que hay distintas formas de recordar y que todas son válidas"

P. ¿Por qué anti-sanación?

R. Porque existe una especie de presión política y social para avanzar, para la reconciliación, para que la experiencia y el trauma se procesen de una forma que permita seguir viviendo. Pero lo que plantea la obra es que hay distintas formas de recordar y que todas son válidas. Una de las alternativas que presenta es la de recordar con trauma y dolor y encontrar dignidad permanente en vivir así. Es injusto pedirle a alguien que se sane o exigirle una mirada positiva de la vida a quien vivió un horror tan radical, sea una persona, una generación o un país. Hay una cultura del positivismo y de la sanación que no aplica acá. Hay que aceptar que podemos vivir perfectamente con rabia y trauma durante toda nuestra vida y en Chile estamos así, la violencia y las protestas sociales que se desatan son una expresión absoluta del trauma de mucha gente que no quiere reconciliarse ni perdonarse, sino que simplemente quiere expresar su rabia.

P. Hábleme de su trilogía sobre el caso Mateluna y de cómo es posible que lograra un indulto para su protagonista

R. La primera obra se llamó Escuela y coincidió con los 40 años del golpe porque yo quería retratar el final de la dictadura, un momento en el que hubo muchas escuelas de guerrilla urbana secretas en todo el país en las que entrenaban a jóvenes para usar armas y actuar clandestinamente. Para la investigación de la obra llamé a un joven que había estado 16 años en la cárcel llamado Jorge Mateluna, que había sido indultado dentro de un proyecto de reconciliación del gobierno de la época. Lo invitamos al ensayo, nos enseñó mucho y se convirtió en nuestro amigo. Meses después, fue detenido a dos kilómetros del asalto a un banco, él estaba por la calle y la policía le pidió la identificación, vieron en el computador que estaba considerado un preso terrorista y construyeron pruebas falsas para implicarlo. Lo condenaron a 19 años de cárcel.

Hicimos entonces una obra llamada Mateluna en la que usamos material documental del juicio en el que se ve cómo un policía fabricaba una prueba falsa y mostrábamos también la actitud del juez, que amenaza al policía, pero no anula el juicio. La obra fue exitosa, la vio Boric y gente vinculada al entonces gobierno de la presidenta Bachelet. Ella lo indultó el último día de su gobierno, pero su ministro de justicia se negó a firmarlo y Mateluna siguió preso. Eso fue extremadamente traumático. Pero Gabriel Boric, que había visto la obra y conocía bien el caso, lo indultó un año después de asumir la presidencia, con un gran coste político para él, y todo esto ocurrió cuando nosotros estábamos haciendo la tercera obra, Colina, en la que habíamos escrito textos para que Mateluna los grabara a través del teléfono de la cárcel y poder integrarlos en escena. Le indultaron cuando estábamos a punto de estrenar y pudo estar con nosotros y saludar al público. Fue un momento triunfal, no solo para él, también para nosotros porque de ahora en adelante siempre vamos a poder utilizar ese argumento cuando se nos diga que el teatro político no es efectivo y que lo único que hace es un ejercicio de autocomplacencia.

P. ¿Ese teatro tan incómodo para tantos ha tenido consecuencias en su carrera?

R. Principalmente positivas, pero hay mucha gente que no nos invita y hemos recibido una censura solapada y ciertos ataques, pero no demasiados porque los que tienen el poder entienden que el teatro es un pequeño rumor comparado con los periódicos y los canales de televisión que ya tienen. Saben que ignorarnos es lo más efectivo. A pesar de eso, este trabajo se ha apreciado también fuera, ha tenido oportunidades internacionales y fuimos capaces de establecer un vínculo entre el escenario, la campaña política de la calle, la campaña de los políticos y la campaña que hicimos a través de la divulgación del caso.

P. ¿Qué ve cuando observa las programaciones de los festivales y teatros públicos europeos?

R. Lo que veo es una mezcla entre mantener la tradición teatral y una estética dura, difícil, que no ha cambiado mucho desde los años 90, y que está permanentemente preocupada por los problemas políticos para, de alguna forma, hacer un teatro que cree comunidad. La gente que va a verlo es porque ya sabe lo que piensa y lo que quiere es tener un espacio cultural donde pueda reunirse con otra gente que piensa parecido.

Cuando hay atomización social y cultural y uno no tiene ningún espacio político que no sea gritarle al televisor o hablar con la gente amiga, es necesario un espacio que sea un poquito más grande, un teatro"

P. Aquí lo llamamos teatro para convencidos.

R. Sí, pero cuando no hay comunidad, cuando hay atomización social y cultural y uno no tiene ningún espacio político que no sea gritarle al televisor o hablar con la gente amiga, es necesario un espacio que sea un poquito más grande, un teatro. Es un buen refugio para tiempos de elecciones perdidas y de poca esperanza.

P. Está ya en ese lugar reservado a los grandes dramaturgos, ¿eso le permite trabajar con buenas condiciones?

R. Trabajo con precariedad. Por ejemplo, cuando voy a Alemania me pagan muy bien por dirigir, por escribir y qué sé yo, pero cuando lo hago en Chile los presupuestos son acotados. Cuando uno trabaja, lo hace con un equipo artístico, creativo, con amigos y amigas que están todos en la línea de la pobreza. Y yo puedo decir que tengo una posición, puedo dar clases y viajar, pero muchas veces trabajo con equipos enteros que están sobreviviendo, que apenas tienen dinero en la billetera o en el bolsillo. Entonces no se trata de mi precariedad, sino de la precariedad de mi obra y de la gente con quien trabajo.