El aborigen canario del siglo XXI

Una página con cuatro secuencias del cómic ‘Isaco y sus aventuras: se me fue el baifo’. / ARCHIVO

4 Se lee en minutos Alberto García Saleh



Enfrentarse al pasado de las islas nunca ha sido una experiencia tan original y entretenida como la que se consigue a través de la lectura de las obras que la editorial Tibicena Publicaciones ha sacado en cinco títulos concretos. Con una perspectiva más moderna y asequible de entender la historia aborigen de las islas, sus trabajos abordan este tema a través de cómics, infografías o reconstrucciones en 3D. "Creamos este sello para poder dar salida a los estudios vinculados a la arqueología y el patrimonio canario de proyectos en los que estamos vinculados. Hasta este momento se han editado tres libros, y dos cómics, todos vinculados, de una forma u otra, al yacimiento de La Fortaleza", señala su director Marco Moreno.

El primer volumen, Tocando el Cielo. La Fortaleza como espacio sagrado (2017) "explica y da contexto histórico a la exposición que con el mismo nombre se realizo en ese momento", afirma el editor. "Pero lo que nació como un resumen de la muestra temporal del Centro de Interpretación de La Fortaleza, se convirtió en una obra indispensable para comprender el espacio arqueológico en Santa Lucía de Tirajana". La obra incluye imágenes, infografías y reconstrucciones 3D de gran calidad.

El tiempo Perdido. Un relato arqueológico de la Tirajana indígena (2020), el segundo título, explica todos los aspectos conocidos del yacimiento de la Fortaleza. Un libro de gran valor divulgativo, que trata la historia indígena de la Caldera de Tirajana de forma integral. "Con este trabajo la arqueología del pasado indígena empieza a disponer de un discurso histórico concreto, evitando las generalidades que hacían de todo aquel tiempo preeuropeo un único y monótono relato", añade Moreno. La Fortaleza adquiere un papel fundamental en el conocimiento de los cambios acaecidos en esta región del sureste y las transformaciones documentadas en el resto de la Gran Canaria aborigen.

El siguiente título, Isaco y sus Aventuras. La cueva de los muertos (2021) fue el primer cómic de la saga de Isaco, realizado por el dibujante Alberto Hernández. Con una alta distribución de 2.000 ejemplares, Isaco es un trabajo dedicado al público infantil donde se recogen de forma fehaciente datos arqueológicos, geográficos e históricos en el territorio que es Santa Lucía. En este tebeo se narra la historia del protagonista, un niño huérfano, en una fecha incierta entre los siglos X y XI de nuestra era que junto a su grupo de amigos traen de cabeza a los adultos del tranquilo poblado, ya que solo la búsqueda de aventuras y de pasárselo bien rompen la monotonía del lugar. El propio Isaco, junto a Bentagay, Lena o Birima, vivirán diversas aventuras mostrando algunos detalles de la sociedad canaria antigua.

"Hicimos un audiovisual para la Fortaleza en 2015 sobre la forma de vida del asentamiento donde nos alejábamos del buen salvaje de Rousseau", recuerda el editor. "Filmamos una vida dura, triste y gris que impresionó a la gente. Me quedé con eso y quise hacer un cómic también. Como el protagonista del documental se llama Isaco y quisimos darle una continuidad", añade. Las similitudes con un Astérix a lo canario son evidentes. "Sí, pero en el primer Astérix no aparece ninguna mujer, y aquí hay hombres, mujeres, niños y ancianos", asegura. Además, la mayoría de los cómics canarios sobre el mundo aborigen están vinculados a la conquista. Y es como si la historia de Canarias no existiera hasta la llegada del europeo. Nos hemos alejado conscientemente de todo eso. Aquí está el mundo indígena original de la isla». Aparte de que Alberto Hernández "tiene un nombre a nivel internacional y estamos orgulloso que se dedique a un tema canario".

Noticias relacionadas

El cuarto volumen de Tibicena, La Fortaleza. Un espacio contra el olvido (2022), es una guía visual del yacimiento arqueológico desde un punto de vista más divulgativo, intentando transmitir al gran público la importancia arqueológica e histórica del lugar. La historia del pasado indígena grancanario se construye, a partir del material rescatado y de los datos recopilados por la arqueología. "Construir nuestra Historia desde la arqueología permite crear un discurso que se aleja del relato monolítico y parcial de las crónicas", añade. Y el segundo cómic, Isaco y sus Aventuras. Se me fue el baifo. (2023) es la última publicación de Tibicena. "Aquí se amplía el territorio a Tirajana", aclara Moreno. "Son historias ficticias en un entorno real donde se refleja como eran las casas o las cerámicas".

Según el editor, que también participa como asesor histórico, a través del protagonista se aprende sobre eses pasado. "Es un cómic desarrollado en un contexto histórico concreto. Los escenarios son reales, las cuevas existen, pero no explicamos qué es una pintadera, ni una casa aborigen". La pericia artística de Hernández se plasma en una página completa en la que se representan todos los deportes que existían o en las primeras páginas en las que suceden dos historia a la vez, contados con los números aborígenes. "Tenemos pensado publicar, por el momento, cinco volúmenes que depende del apoyo de las instituciones y la aceptación del público. Se están utilizando en los colegios del sur para que los niños trabajen con ellos". Tras Santa Lucía y San Bortolomé, el tercer volumen está previsto que salga de la caldera y se acerque a la realidad histórica de otra zona de la Isla.