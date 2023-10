Los Javis y Ana Belén presentarán la próxima gala de los Goya

Ana Belén, Javier Calvo y Javier Ambrossi, durante el anuncio esta mañana. / Alberto Ortega - EP

El presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite, ha anunciado esta mañana que Javier Calvo y Javier Ambrossi, la pareja creativa conocida como Los Javis, y la actriz y cantante Ana Belén serán los presentadores de la gala de los 38º premios Goya, que se celebrará el 10 de febrero en Valladolid.

Con la elección de estos nombres, la Academia reúne a dos generaciones de nuestras pantallas separadas por casi 40 años. Los Javis encarnan como nadie el espíritu del nuevo audiovisual español, y Ana Belén es uno de los grandes nombres de la cultura de este país. Una mezcla explosiva capaz de combinar muy diferentes registros y seducir a un espectro de público muy amplio.

Presentar la gala de los premios del espectáculo más populares de este país no es tarea fácil. Más bien, a menudo parece ser una carga para el elegido. Ana Belén comentó al respecto durante la presentación que "como soy mayor, viejecita, las críticas van a ser más condescendientes conmigo y ellos, que son jóvenes, se llevarán el horror". "No es un marrón, sino algo bonito para homenajear el cine que me ha hecho mejor”, respondió Javier Ambrossi, que se declara inmune a las críticas. “Lo que piense la gente me empieza a dar igual. Cuando nos propusieron presentar con Ana Belén, no lo pensamos. Es una de las grandes oportunidades de mi vida”. Calvo apuntaba en la misma dirección. “He soñado con ser parte de ese lugar, de esa gente, con participar en esas películas que me han formado. He visto a Ana Belén de pequeño, he escuchado sus canciones, he visto sus pelis. Presentar esta gala con una musa como ella es un sueño. Estamos aquí para romper prejuicios y cambiar el discurso”, ha sentenciado.

El anuncio llega en un momento en el que Los Javis se encuentran en el foco de la conversación a causa del éxito de su serie La Mesías, que se presentó en el pasado festival de San Sebastián y que emite Movistar+. La historia de una peculiar familia en torno a un grupo juvenil de música religiosa ha cosechado muy buenas críticas pero también ha desatado cierta polémica sobre el que podría ser el referente en que se han inspirado.

Aunque en los últimos tiempos han destacado en su faceta como directores, tanto Calvo como Ambrossi, pareja en la vida real, comenzaron su carrera siendo actores, el primero en series de televisión como Física o Química y Los misterios de Laura, y el segundo en títulos también muy populares de la pequeña pantalla como El comisario o Amar en tiempos revueltos. Además, ambos han tenido papeles destacados en programas de televisión como Operación Triunfo, Mask Singer o Drag Race España. Como pareja creativa se consolidaron con el musical La llamada, que arrancó en teatros y luego llevaron al cine. Su popularidad fue en aumento gracias a series como Paquita Salas y Veneno, y se ha consolidado ahora con La Mesías.

Ana Belén ha tenido una carrera dividida entre la música y la interpretación actoral. En 2016 recibió el Goya de Honor por toda una carrera en la que destacan títulos como La corte del faraón, Divinas palabras o La pasión turca. También ha ejercido como directora, adaptando la novela de Carmen Rico-Godoy Cómo ser mujer y no morir en el intento (1991), y tiene una muy destacada trayectoria teatral, con grandes éxitos como el cosechado con el clásico Medea (2015). Entre sus hitos recientes en televisión, su papel en la serie Traición, que le dio una nominación a los Fotogramas de Plata como mejor actriz.

Lo poco que se sabe de los premios de este año, de los que todavía no se conocen las nominaciones, es que el Goya de Honor será para el veteranísimo (tiene 102 años) director de fotografía y restaurador fílmico Juan Mariné, “por su entera dedicación al cine durante más de ochenta años de trayectoria que transitan por la historia del cine español, sus esfuerzos en el trabajo de la conservación y la restauración y por representar vivamente, a través de su oficio, la importancia de la luz en la historia de nuestro cine”.

Esta será la séptima vez, y la sexta consecutiva, que los principales premios del cine español salen de la capital. La última edición se celebró en Sevilla, y sus presentadores fueron los intérpretes Clara Lago y Antonio de la Torre.

