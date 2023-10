Diez libros de Agatha Christie que te mantendrán en vilo hasta el final

Y no quedó ninguno es el nuevo título para Diez negritos, uno de los libros más importantes de Agatha Christie que ha sido adaptado en múltiples ocasiones y sigue siendo cabecera en las estanterías de miles de lectores. Publicada en 1939, cuenta la historia de 10 personas que no se conocen entre sí que son invitados a disfrutar de unos días de vacaciones en una mansión situada en una isla en la costa inglesa. Cuando llegan, descubren que no hay ni rastro de sus anfitriones, y que en cada habitación hay un cuadro con la letra de una canción infantil modificada. Ahora es mucho más siniestra y habla sobre las diferentes muertes de cada personaje mencionado en ella, aunque inicialmente no le dan mayor importancia.

Todos los invitados esconden oscuros secretos. Las alarmas saltaran cuando aparece el primer cuerpo. Entre ellos hay un asesino que pretende acabar con todos de la misma forma que indica la canción.