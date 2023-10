No pares de leer: estos son los beneficios de la lectura

La biblioteca García Márquez de Barcelona. Un lugar perfecto para leer, sobre todo conociendo los beneficios de la lectura. / ALEJANDRO GARCÍA / EFE

2 Se lee en minutos A.R.



A todos nos gusta leer, sin excepción. Y si crees que no te gusta es porque aún no has dado con el libro indicado. Una vez que lo has encontrado (o cuando éste te ha encontrado a ti), la lectura, que comienza siendo un hábito, acaba por convertirse en una bonita costumbre que te acabará acompañando durante toda la vida. Es de lo más ventajosa, no sólo porque te permite viajar a través de distintas culturas y tiempos, vivir en mundos reales e imaginarios, conocer a los demás y descubrirse a uno mismo... sino porque además tiene otros enormes beneficios:

Todo comenzó con un 'Érase una vez...'

El primer acercamiento de los más pequeños a la literatura es a través de los cuentos que les contaban sus padres. De tradición oral, fueron pasando de generación en generación hasta el presente, donde incluso vuelven a ser contados de otras maneras. Hoy hay una gran cantidad de cuentos e historias infantiles ilustradas que suponen un salto a la lectura que empieza desde una edad temprana.

Gracias a ello, los niños y niñas logran desarrollar una mejor imaginación y creatividad. Pero además, mejora su forma de expresarse y estimula su concentración, por lo que a la larga la lectura será de lo más ventajosa.

Lo más especial es que dedicar este tiempo con los pequeños de la familia ayuda a reforzar la relación y el vínculo emocional entre hermanos y padres con sus hijos e hijas. Cuando descubran cuál es su cuento favorito, difícilmente lo olvidarán al llegar a la edad adulta, porque más allá de su historia, quedará su recuerdo.

Un señor mayor contándole a unos niños un cuento. / RAMÓN GABRIEL

"Nunca es tarde si la dicha es buena"

Nunca es tarde para aventurarse con un buen libro. Para los adultos, la lectura también tiene grandes beneficios. Por ejemplo, ayuda a mantener el nivel coginitivo y a desarrollar la inteligencia, pues facilita la relación de conceptos, fomenta la empatía...

Noticias relacionadas

Además, en tiempos en los que el problema de la salud mental recibe la atención que merece, también se recuerda que la lectura ayuda a reducir el estrés y combatir el insomio.

Asistentes en la Feria del Libro de Madrid este 2023. / ALBA VIGARAY

La lectura es esa amiga fiel que estará ahí para nosotros, desde los momentos más felices a los más difíciles. No nos obliguemos a leer: hay millones de libros publicados, la vida es mucho más corta que el infinito que nos regalan sus páginas. Encuentra y deja encontrar el libro que más te guste, nunca es tarde para comenzar con la lectura, porque sus beneficios son innumerables.