Crear un 'hit' mundial con Fer Vázquez y Zzoilo: "Hoy muchos reivindican la libertad, pero pocos la practican"

Llama la atención la química que hay entre Zzoilo y Fer Vázquez. A simple vista, pocas cosas parecen tener en común. No visten ni piensan igual. Apenas comparten referentes. Y tampoco tocan el mismo género. Sin embargo, la música ha sido capaz de crear un cosmos único a su alrededor: uno en el que la inspiración es fuente de unión y nexo de orgullo. Entre ellos circula una electricidad que, al acercarse, dispara su creatividad. Así lo han demostrado en Fxcking noche de mi vida, la canción que escribieron instantes después de haberse puesto cara: conocerse fue más que suficiente para alumbrar su último éxito. Entre guitarras y sintetizadores, rápidamente encontraron el punto que buscaban entre el urbano español y la cumbia uruguaya.

“Era la primera vez que venía a España para componer. Me hacía ilusión porque quería abrirme a otras formas de expresión”, explica Fer, ex vocalista de la popular banda Rombai. A lo que Zzoilo, de sobra conocido por el Mon Amour que cantó junto a Aitana, añade: “Al principio, estaba asustado. Cada uno tenía una idea y no sabía por dónde tirar. Así que jugamos al pimpón para romper el hielo y, de repente, conectamos. Cogimos la guitarra y la melodía salió sola. Para la letra tiramos de un concepto que él tenía anotado y que nos encantó. ¿A quién no le gusta vivir una gran noche? Dejamos el tema terminado esa tarde”. Una colaboración que, además, cuenta con la participación de la actriz y cantante argentina Valentina Zenere.

P. ¿Cómo viven el éxito dos estrellas internacionales?

F. Para mí, consiste en dedicarte a tu pasión. De lo contrario, estaría triste. Me siento igual de bien cuando los temas funcionan y cuando no. Es algo que no depende de mí.

Z. Yo siento que he triunfado cuando mi hermana, que no es demasiado expresiva, me envía un mensaje diciéndome que le encanta lo que hago. Nuestra relación ha evolución.

P. ¿Les da miedo no estar a la altura de las expectativas?

F. No. Intento siempre hacer la mejor canción posible, pero lo que venga después no lo puedo controlar. Por supuesto, fijo metas a largo plazo… aunque es imposible cumplirlas proyecto a proyecto.

Z. He sido un fracasado en los estudios. Por lo que sé lo que es luchar contra las expectativas. En especial, las de mi familia. Me considero una persona más práctica que teórica. Cuando lo descubrí, me metí como cocinero en el restaurante de mi tía en Valencia. Desde entonces, empecé a vivir marcándome objetivos más accesibles. Por ejemplo, uno podría ser tomar un café con un amigo. No espero que sea mejor o peor, sino disfrutarlo. Poco a poco, esto me permitirá alcanzar otros más ambiciosos. Me ha costado aprenderlo.

Fuera tabúes

Fxcking noche de mi vida es un up tempo desprejuiciado, que no atiende a fronteras musicales ni refuerza tabúes superados. “Ahora se mezclan fácilmente los estilos. Antes, en cambio, el público no era tan receptivo. Aquí hemos metido de todo: dulce de leche, coco, sal…”, cuenta entre risas Fer, que busca la mirada de Zzoilo para intercambiar risas. Éste, mientras tanto, da una última calada al váper que se pasan cómplices a lo largo de la entrevista. Le agarra del hombro y subraya: “Es un canto a la libertad. Si no haces daño a nadie, dedícate a pasarlo bien. Haz lo que desees y ama a quien quieras. Siento que hoy muchos la reivindican, pero pocos la practican. No lo digas, hazlo ya”.

P. ¿Qué suelen hacer con las críticas?

F. Al principio, dolían. Que alguien opinara de manera ofensiva me hería. No obstante, he aprendido a poner límites. Mentiría si te dijera que no me afectan nada, pero he logrado controlarlas.

Z. El otro día leí un bulo sobre David Bisbal que decía que se había cagado en el metro de Madrid. Muchos artistas condenaron que se pudieran falsear algo así. Yo pensé lo contrario: ojalá se inventasen que ayer meé desde la ventana de un hotel. Estar en boca de todos, ya sea para bien o para mal, me beneficia. Así no me olvidan. También te digo que, cuanto más fuerte es la hostia, con más ganas me levanto. Los golpes se han vuelto un revulsivo.

P. Desligarse del resultado no debe ser fácil.

F. Tal cual. Es evidente que, si mi último trabajo no le gusta a mi madre, me dolerá. Pero intento que no sea así.

Z. Como suelo currar a seis meses vista, cualquier cosa negativa afecta al Zzoilo de entonces ya que el de hoy está en otras cosas. No me hundo porque mi cabeza ya piensa en otro proyecto.

P. ¿Qué precio han pagado por dedicarse a la música?

F. La exposición: al ser un trabajo público, estás sujeto a cualquier pensamiento. Y el tiempo: como quieres dar lo mejor de ti, dejas de lado a tu familia a veces.

Z. Para la gente, soy Zzoilo (con dos Z) las 24 horas. Da igual que esté contento, sonriente, triste… Si salgo a pasear y me ven discutiendo con mis padres, ellos quieren su foto. Y no sólo eso: tienes que estar guapo, salir bien y ser educado. Es un precio que pago con gusto. Ojalá pueda hacerlo toda la vida.