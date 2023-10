Taylor Swift: ¿quién dijo que el ‘single’ mató al álbum?

Fotografía de archivo de la cantautora estadounidense Taylor Swift. / EFE/EPA/SARAH YENESEL

Hace ya muchos años que comenzó a sonar el tam-tam del fin del álbum (físico o no) como torre de señalización en la música, y lo cierto es que, si bien el lanzamiento de canciones sueltas se ha desbocado en las últimas temporadas, mimado por los algoritmos, no se puede afirmar que la grabación larga esté tocada de muerte. En absoluto. Y no solo porque siga siendo el ítem idóneo para que los medios te entrevisten o para dar pie a una gira.

También porque la obra de diez, doce o catorce canciones sigue siendo troncal para artistas de variados perfiles, tanto los asociados a un nicho de mercado como los más mainstream. El caso de Taylor Swift es el más palmario, ya que han tenido que ser sus discos más alejados del canon comercial tradicional (Folklore, de 2020, y sus prestos sucesores, Nevermore y Midnights), los que la han terminado de encumbrar como estrella global, incluso en un país como España, que hasta hace poco se mostraba algo frío a sus artes.

Lo que no consiguió un disco tan superpop como Lover (2019), con su ristra de singles canónicos, lo ha logrado esta secuencia de piezas intimistas, con guitarras acústicas, cuerdas y electrónica nocturna. Álbumes, sí, concebidos como tales, cuyos sencillos resultan ser canciones más bien recogidas, con peso del texto y atmósferas sin estridencias, y que no responden a las clásicas demandas de la radiofórmula.

Ahí está la clave: las radios han perdido peso como prescriptoras musicales, asediadas por las redes sociales y por las plataformas de streaming y sus sistemas de recomendaciones. Tiktok podrá marcar la pauta en la audiencia sub-18, pero, contra las apariencias, ahora ya no es tan imprescindible que una canción te atrape a la primera escucha con un estribillo impertinente. Antes, si el tema no calaba rápido, saltaba de la alta rotación. Ahora, esa ley se desfigura. Las sugerencias te invitan a descubrir piezas menos conocidas y a adentrarte en álbumes diseñados para dejarte llevar durante 60, 70 u 90 minutos.

De estas cosas, y otras, hablan un periodista musical, Jon Caramanica (de The New York Times), y un músico, Jaime Brooks, en Popcast, un podcast de título inquietante: “¿Necesitamos más críticas de discos?”. Bien, lo que sí parece claro es que álbumes seguirá habiéndolos: Drake y Post Malone abrieron camino, en el hip-hop, al moderno tracklist envolvente y con discurso, adoptado por Swift y por vedetes pop como Ariana Grande, Lorde o la misma Beyoncé. ¿Y críticos? De eso ya hablaremos otro día.