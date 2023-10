Qué hacer en Madrid esta semana: 'Mil años de amor', She Makes Noise, Conciencia Afro, Festival Circular...

Another Way Film Festival

El festival de cine documental sobre progreso sostenible vuelve un año más a las salas madrileñas con una selección de títulos dispuestos a hacernos pensar sobre asuntos como la crisis climática, la justicia social o nuestra forma de consumir. Un total de 43 títulos pasarán por Cineteca, los Cines Golem, la Filmoteca y el Institut français, además de contar con presencia online en Filmin y en la web del propio festival. Entre los documentales que se podrán ver encontramos Plastic Fantastic, que profundiza en la crisis derivada del uso de este material, Surrender Your Horns, una propuesta experimental que se vale de la fantasía para hablarnos de la relación con los animales, À demain mon amour, sobre una pareja de sociólogos que pasa su jubilación luchando contra el capitalismo, o Deep Rising, la cinta de Matthieu Rytz narrada por Jason Momoa, que inaugura esta edición de Another Way.