Estos son algunos de los detectives más famosos de la novela negra

Un clásico que no podía faltar es este investigador creado por Edgar Allan Poe, Chevalier Auguste Dupin, más conocido como C. Auguste Dupin. Apareció por primera vez en Los crímenes de la calle Morgue en 1841, considerado el primer relato policial de la historia. Aunque no era exactamente un detective, porque entonces todavía no existía esa profesión, el personaje es descrito como una persona muy interesante, con cierta soberbia, inteligente e intuitivo, cuyas motivaciones personales para resolver los casos iban cambiando a través de los relatos del autor. Sin duda fue el antecedente de Hércules Poirot y Sherlock Holmes.