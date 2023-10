Estas películas fueron decepcionantes para la taquilla (y para el cine)

La que de momento no ha ido mejorando como el buen vino ha sido el Episodio IX de Star Wars. Protagonizada por Daisy Ridley (Rey), ponía el broche final a la secuela de la saga principal. Los fans, pese a haber vuelto a ver en pantalla a Mark Hamill, Harrison Ford y a la ya fallecida Carrie Fisher, no quedaron satisfechos con los resultados ni con la gran revelación que se adivinaba al final de la película. Fue tan decepcionante que todavía hoy, varios años después de su estreno, sigue existiendo prácticamente un consenso negativo respecto al filme. En cualquier caso, puede tratarse de la mirada de los seguidores más puristas de Star Wars, por lo que no se descarta que, en un futuro, esta opinión cambie de la misma forma que sucedió con el Episodio I.