Qué hacer en Madrid esta semana: 'Los rótulos de Paco Graco', 'Otaberra', 'Maestras del terror', 'L.E.V Matadero'...

Música electrónica, arte digital, realidad virtual y experimentación audiovisual se darán cita la próxima semana en los diferentes espacios de Matadero en una nueva edición del festival L.E.V. Entre las propuestas más destacadas que veremos este año encontramos las actuaciones de Oval, Katarina Gryvul & Alex Guevara, CORIN, LustSickPuppy, NSDOS, Halina Rice o Verbose, la instalación al aire libre del artista belga Lawrence Malstaf en la que diferentes performers van cambiando la posición de sus cuerpos mientras son envasados al vacío entre dos láminas de plástico y varias experiencias de realidad virtual que estarán ubicadas en la Nave 0 —entre ellas la premiada I Saw The Future de François Vautier y el galardonado videojuego Eggscape, creado por Herman Heller y Jorge Tereso—. Además, el festival presentará la pieza de realidad aumentada Compost AR (Flowers For Suzanne Clair) de la artista Lauren Moffatt dentro de la sección Ciudad Aumentada, en el Centro de Experiencias Inmersivas MAD-Madrid Artes Digitales se mostrará una videoinstalación interactiva del colectivo taiwanés NAXS corp. y Cineteca acogerá una obra de Andy Thomas creada a partir de grabaciones y fotografías de pájaros y otros animales.