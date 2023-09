La RAE aclara si en 2020 se produjo el cambio de década del siglo XXI

La RAE informa cuándo se produce el cambio de siglo / EPE

2 Se lee en minutos EPE



Dada la enorme riqueza de nuestro idioma y el cada vez mayor interés por conocerlo, deleitarse con sus detalles y respetar sus numerosas, pero enriquecedoras normas y reglas, EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, a través de ejemplos concretos y la reproducción de las explicaciones oficiales y públicas de nuestra Real Academia Española (RAE) ayudará a todos los interesados en sumergirse en nuestra lengua a resolver sus posibles dudas. A continuación ofrecemos la respuesta de la RAE a la pregunta planteada: ¿Empezó una nueva década del siglo XXI en el año 2020?

A comienzos de 2020, el cambio de decena en el número que identifica el año en el que estamos provocó un aluvión de consultas sobre si entrábamos o no en una nueva década del siglo xxi. Aun no siendo una cuestión estrictamente lingüística, está relacionada con el sentido que damos a la palabra década.

En nuestro sistema cronológico (que se rige por el calendario gregoriano), las décadas, así como los siglos y los milenios, comienzan el 1 de enero de un año terminado en 1 y finalizan el 31 de diciembre de un año terminado en 0.

Esta característica se debe a que, en este calendario, que toma como referencia para el inicio del cómputo cronológico el nacimiento de Cristo, no existe el año cero, esto es, del año 1 a. C. se pasa al año 1 d. C., como se ve en la siguiente línea temporal:

Noticias relacionadas

Así, el 1 de enero del año 1 d. C. es la fecha en que comienzan tanto la primera década como el primer siglo y el primer milenio de nuestra era. En consecuencia, todas las décadas, siglos y milenios posteriores siguen este patrón y empiezan en un año terminado en 1. Por tanto, la tercera década del siglo xxi no da comienzo hasta el 1 de enero de 2021.

¿A qué aluden entonces expresiones como la década de los veinte, de los treinta, etc., usadas regularmente en textos de historia? ¿No indicarían que las décadas comienzan en un año terminado en cero? En ese caso lo que sucede es que, al igual que decenio, la palabra década significa ‘periodo de diez años consecutivos’, y esto hace que sea también válido su uso para referirse a los diez años de cada siglo que tienen la misma cifra en su decena. Así, cuando hablamos de la década de los veinte del siglo pasado nos referimos a los años comprendidos entre 1920 y 1929, del mismo modo que los años veinte del siglo xxi no son los que constituyen la tercera década en su cómputo cronológico (que va de 2021 a 2030), sino los años comprendidos entre 2020 y 2029.