La RAE aclara la duda general sobre las mayúsculas: ¿llevan tilde o no?

Dada la enorme riqueza de nuestro idioma y el cada vez mayor interés por conocerlo, deleitarse con sus detalles y respetar sus numerosas, pero enriquecedoras normas y reglas, EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, a través de ejemplos concretos y la reproducción de las explicaciones oficiales y públicas de nuestra Real Academia Española (RAE) ayudará a todos los interesados en sumergirse en nuestra lengua a resolver sus posibles dudas. A continuación ofrecemos la respuesta de la RAE a la pregunta planteada: ¿Es correcto ponerle tilde a las mayúsculas?

Desde la Academia destacan la insistencia de los hispanohablantes respecto a esta norma, siendo muchos los que solicitan respuesta a esta pregunta, a pesar de que las normas ortográficas al respecto nunca han variado. A la hora de escribir, la letra más común es la minúscula, sin embargo, hay ocasiones que requieren del uso de mayúsculas, como los nombres propios o ciertas situaciones. Estas pueden ser el comienzo del texto o el inicio de una nueva frase tras un punto.

Las reglas de acentuación gráfica

Su finalidad es señalar de forma inequívoca la sílaba tónica de la palabra, por lo que su aplicación se aplica de forma general y sin distinciones en función de si estamos escribiendo en mayúsculas o en minúsculas. Sin embargo, la teoría de que las primeras no se rigen por la misma normativa es algo muy extendido entre la población. La RAE explica que el origen de este "mito" podría encontrarse en las antiguas máquinas de escribir, que no permitían situar de forma limpia la tilde sobre las mayúsculas, ensuciando el texto. Por ello, se extendió la práctica de suprimirla en estos casos.

Este trato diferente en la acentuación frente a las minúsculas se extendió a la escritura a mano, a pesar de que el inconveniente mecanográfico no existiera. A raíz de ello, se popularizó la creencia de que no era necesario tildar las palabras cuando se escribían en mayúscula. Desde la RAE recuerdan que los sistemas actuales de edición de textos ya permiten escribir las tildes sin dificultar la legibilidad de las palabras, por lo que, carece de sentido omitirlas y que constituye una falta de ortografía no tildar cuando corresponde.