La RAE aclara cuándo es correcto usar el plural "gentes"

La RAE aclara el debate alrededor del uso de gentes

Dada la enorme riqueza de nuestro idioma y el cada vez mayor interés por conocerlo, deleitarse con sus detalles y respetar sus numerosas, pero enriquecedoras normas y reglas, EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, a través de ejemplos concretos y la reproducción de las explicaciones oficiales y públicas de nuestra Real Academia Española (RAE) ayudará a todos los interesados en sumergirse en nuestra lengua a resolver sus posibles dudas. A continuación ofrecemos la respuesta de la RAE a la pregunta planteada: ¿Es correcto el uso de "gentes" como plural de "gente"?

En el español general, el sustantivo gente es un nombre colectivo no contable que significa ‘personas’: Cada año va más gente a las rebajas significa lo mismo que Cada año van más personas a las rebajas; lo mismo que La gente joven se independiza cada vez más tarde equivale a Las personas jóvenes se independizan cada vez más tarde. Por tanto, el sustantivo gente, que formalmente es un singular, se refiere ya a un conjunto de individuos, razón por la que no se usa normalmente en plural. Es un nombre cuantificable (podemos decir mucha gente, bastante gente, poca gente…), pero no contable (no decimos una gente, dos gentes, cinco gentes…; esa condición de contable sí la tiene, en cambio, el sustantivo persona).

Ahora bien, como ocurre con otros nombres no contables, admite un plural que se denomina «expresivo» o «estilístico», llamado así porque aporta mayor expresividad o énfasis; este plural está casi exclusivamente restringido a la lengua literaria: «Pero al llegar comprobé que el barrio había cambiado, y con él sus gentes» (Eduardo Mendoza La aventura del tocador de señoras [España 2001]).

Por otra parte, en el español de ciertas zonas de América, especialmente en México y varios países centroamericanos, se usa también gente con el sentido de ‘persona o individuo’, es decir, como sustantivo contable y no colectivo; en ese caso, su uso en plural es obligado cuando se desea aludir a más de una persona: «Alrededor de la tina, en la que podían caber cinco gentes, había muchas plantas» (Ángeles Mastretta Arráncame la vida [México 1985]). En España, en cambio, solo es normal el empleo de gente referido a una sola persona en la expresión buena (o mala) gente, que también existe en el español americano: «Yo soy muy buena gente» (Antonio Gala Los invitados al jardín [España 2002]); «Tato, por su parte, no era mala gente» (Antonio Álvarez Gil Naufragios [Cuba 2002]).

En suma, el plural gentes puede estar justificado por estos dos motivos: o bien es un plural estilístico, o bien es un uso americano, propio de las zonas donde gente es un sustantivo contable y no colectivo, sinónimo de persona.