¿Se escribe "Eres muy muy cruel" o, por el contrario debemos incluir comas y decir "Eres muy, muy cruel"?: La respuesta correcta según la RAE

Dada la enorme riqueza de nuestro idioma y el cada vez mayor interés por conocerlo, deleitarse con sus detalles y respetar sus numerosas, pero enriquecedoras normas y reglas, EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, a través de ejemplos concretos y la reproducción de las explicaciones oficiales y públicas de nuestra Real Academia Española (RAE) ayudará a todos los interesados en sumergirse en nuestra lengua a resolver sus posibles dudas. A continuación ofrecemos la respuesta de la RAE a la pregunta planteada: ¿Es correcto decir "Eres muy muy cruel" o debemos emplear comas y decir "Eres muy, muy cruel"?

En nuestro afán por imprimir una mayor expresividad a nuestros mensajes, a menudo utilizamos recursos orales circunscritos al habla coloquial cuya escritura suele plantearnos dudas. Uno de esos recursos es la repetición. Repetimos letras para plasmar el alargamiento expresivo de un sonido, como en ¡Holaaa!, y algunas palabras para ponderar o enfatizar una cualidad o una cantidad.

Así, un niño puede ser listo, pero nos asombra más si es listo listo; nos parece que una cama muy muy grande tiene mayor tamaño que una simplemente muy grande, y si alguien dice que lo contó todo todo (o todo todito) es que quiere asegurarnos que no dejó absolutamente nada por contar. Y de igual manera que no es lo mismo un azul que un azul pavo, puede no ser exactamente lo mismo un azul que un azul azul: «Los zopilotes rondaban en el cielo, que, de ser azul azul, empezaba a cambiar a azul pavo» (Eladia González Quién como Dios [México 1999]).

No se escribe coma entre los elementos repetidos en estas reduplicaciones enfáticas o expresivas, pues en ellas uno de los miembros del par modifica, de alguna forma, al otro; es decir, ambos elementos no son independientes sintácticamente, no están al mismo nivel: entre los dos sustantivos de Me gusta el café café o entre los dos adjetivos de Es guapo guapo no se debe poner una coma por las mismas razones por las que no la escribimos entre el sustantivo y el adjetivo en Me gusta el café auténtico o entre el adverbio y el adjetivo en Es sumamente guapo o Es muy guapo.

A diferencia de estas reduplicaciones, en las que el conjunto no significa exactamente lo que la palabra sola, hay otras en las que las voces repetidas desempeñan la misma función cada vez que se repiten, conservando su independencia significativa y sintáctica: ¡Vamos, vamos, daos prisa!; ¡No, no, no! Esto no puede ser; Chicos, chicos, chicos, un poco de paciencia; «¡Guapo, guapo!», gritaban sus admiradores. Estos segmentos repetidos, que manifiestan insistencia, sí se separan por coma.