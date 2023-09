Joan Enric Barceló (Els Amics de les Arts): “Muchos me leerán por el nombre, y otros no me leerán por lo mismo”

Joan Enric Barceló, miembro de Els Amics de les Arts y escritor. / JORDI OTIX

El cantante-guitarrista de Els Amics de les Arts debuta en la narrativa con Morir sabent poques coses, un libro de relatos sobre personajes superados o desconcertados por las circunstancias.

P. Rilke dijo algo así como que, si uno no siente la necesidad de escribir, es mejor que no escriba. ¿Usted necesita escribir?

R. Te contestaré con otra frase, no sé de quién: “A mí, más que escribir, me gusta haber escrito”. A diferencia de cuando escribo canciones, donde tengo a dos personas al lado con las que me complemento, aquí estoy muy solo. Pasas por momentos de pensar que no vale la pena seguir. Cuesta mucho que algo siga gustándote al día siguiente. Yo no soy de los que necesitan sentarse cada día a escribir, aunque sí que escribo muchas notas con el móvil. Pero este libro, para mí, ha sido en buena parte un gran reto. El proyecto fallido es el que se abandona.

P. ¿Hablamos de un libro que viene de un largo proceso?

R. Lo comencé hacia 2016-17, a raíz de haberme apuntado al Aula d’Escriptura, de Girona. Allí, en el último módulo, tuve a Vicenç Pagès Jordà como tutor. Sin él, no sería aquí. Yo había estudiado escritura creativa en Filología Inglesa, pero a partir de 2010 ya me había dedicado exclusivamente a hacer canciones. Y a veces, para expresar algunas ideas, no tienes suficiente con una canción.

P. ¿Es un compendio de cuentos porque no se atrevió a lanzarse a debutar con una novela?

R. Me parecía el paso natural. Son once relatos, un número que es muy común en los discos. De la tutoría salí con dos o tres hechos, y lo fuerte es que ninguno de ellos ha acabado en el libro.

P. ¿Ha prestado atención a las incursiones literarias de otros músicos del país, como Gerard Quintana o Lluís Llach?

R. Sí, y veo que aquí nos pasa mucho que cuando alguien hace una cosa por la cual no la tenemos catalogada, nos cuesta encajarlo. No se recibe muy bien que intentes hacer bien dos cosas distintas. Si eres músico, solo debes hacer música, y si eres escritor, solo puedes escribir.

P. ¿Hay que haber leído mucho antes de ponerse a escribir?

R. Totalmente. Entre los autores de cuentos, para mí lo máximo es Pere Calders. Luego, Saunders, Foster Wallace, Lydia Davis… He intentado coger muchas cosas de sus historias; robar de cada uno lo que me convenía. De Wallace, por ejemplo, la idea de coger a un personaje y no dejarlo hablar, que aparece en Fèlix, con esa figura que vuelve de entre los muertos. Luego, desde que me decidí a escribir, leo de otra manera: con el móvil, manejando notas abiertas de palabras que no entiendo, expresiones que me gustan, sinónimos… Es leer y documentarme a la vez.

Joan Enric Barceló, miembro de Els Amics de les Arts y escritor. / JORDI OTIX

P. Se respira en el libro, empezando por el título, cierta perplejidad tranquila ante las vicisitudes que afectan o descolocan a la gente corriente.

R. No hay grandes temas que haya querido explicar. He querido alejarme de tres palabras que están a la orden del día: épico, mítico y brutal. Es un libro en el que hay capas y capas de yoes, de voces que vas desmantelando, con personajes colocados en una tesitura que no están preparados para asumir: el señor que quiere un homenaje y no se lo hacen, los adolescentes que pierden a su amigo… El título del libro tiene que ver con pensar, a medida que te haces mayor, que ciertas cosas preferirías no haberlas sabido. Hay una parte de ti que quiere saber cómo funciona el mundo, y otra más egoísta de querer ser feliz ignorando las cosas con las que te tienes que pelear.

P. Hay pinceladas de sátira social: hacia las estructuras empresariales o el sensacionalismo televisivo.

R. Hacia el neoliberalismo, pero siempre como parte de una historia, como en el relato sobre ese Amazon o Glovo de niños, donde puedes dejar a tu hijo y que juegue con otro, a cambio de dinero. Esos personajes no se preguntan si eso es moral o amoral, ni cuestionan la capa de absurdo. Eso lo hace todo más divertido.

P. Las estructuras son muy cambiantes: ese cuento con un diálogo en el que solo habla un personaje, otro donde las notas a pie de página son tan o más importantes que el texto principal, cambios en la persona que narra la historia, un relato de un párrafo único… ¿Indicios de que está explorando caminos?

R. Al ser cuentos, te permiten esa versatilidad en los estilos. El de los mails, por ejemplo, me parece una buena manera de contar la historia. Cada uno tiene su estilo. Es una exploración, sí, para encontrar mi voz.

P. En su registro de catalán se ha tomado algunas licencias: “rato”, “cuento”, “polvet”…

R. ¿No lo hacen The Tyets? En Coti x Coti hay anglicismos, castellanismos… Y eso llega a los jóvenes: si los educas bien, luego ya sabrán discernir, cuando tengan que hacer un trabajo para la universidad. Los correctores del libro entendieron que aquí hay un catálogo de voces y que cada uno tiene su idiolecto.

Noticias relacionadas

P. ¿Le causa alguna incomodidad pensar que, siendo una figura popular, juega con ventaja al publicar este libro?

R. Sé que mucha gente me leerá por el nombre, y que otra mucha gente dejará de leerme por el mismo motivo. Por eso he buscado a los mejores compañeros de viaje. Vicenç (Pagès Jordà) me dijo: “ve a casa y mira la estantería de libros, a ver qué editorial te ha hecho disfrutar más”. Pensé que habrá lectores que, al ver en qué editorial estoy, Periscopi, de la que he leído libros de Foster Wallace, Marta Orriols y otros autores, pensarán: “vamos a darle una oportunidad”.