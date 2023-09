Qué hacer en Madrid esta semana: Madrid Urban Fest, La Melonera, Madrid Gallery Weekend, 'Directed By Women'...

Abrazolamp son unas pastillas que te abrazan. Así, tal cual suena. En un mundo en el que cuando necesitamos que nos abracen no siempre encontramos unos brazos dispuestos a hacerlo, ¿tan descabellado sería que alguien inventara una medicación para ponerle remedio a este problema? Tras un intento de suicidio, Javier Corral decidió contar lo que le había ocurrido en un monólogo valiéndose del humor. Aunque parezca que no hay quien se ría de una situación así, este director, actor y dramaturgo demuestra que es precisamente la comedia la que mejor le permite hablar de su tragedia. Esta obra, secuela de su primer monólogo estrenado en 2010, no solo nos habla de la salud mental, sino también de otros temas que repercuten en ella, como el edadismo, la familia o las relaciones sentimentales.