Santiago Posteguillo: "En el éxito también hay derrotas, y una de ellas ha sido la incapacidad de conseguir llevar al cine o a la televisión algunas de mis novelas"

Filólogo, lingüista, doctor europeo por la Universitat de València, profesor de literatura inglesa, autor de más de 70 publicaciones académicas y de nueve novelas, Santiago Posteguillo (Valencia, 1967) es, y con esto bastaría para definirle de forma urgente, un autor que a pesar de tener cuatro millones y medio de lectores, sigue impartiendo clases en la universidad. Es, además, el rey de la novela histórica en español y ganador de premios como el Planeta, sello que abandonó en 2021 para fichar por Ediciones B, del grupo Penguin Random House, en una de esas operaciones entre conglomerados editoriales con cheques de muchos ceros sobre la mesa. Más cifras: Roma soy yo (2022), primera entrega de su nueva saga en torno a Julio César, acumula 300.000 ejemplares despachados hasta la fecha y fue la novela más vendida de 2022. El próximo mes de noviembre publicará el segundo volumen, Maldita Roma, y es muy posible que su editorial recuerde todos estos datos para promocionarla, pero detrás de ellos hay un tipo que empezó en esto fracasando y que admite que en su éxito también hay derrotas, entre ellas la de no haber logrado aún que una de sus novelas sea llevada al cine. Y en alguien tan cinéfilo como él, la cosa duele.

P. Hábleme de sus fracasos cuando aún no era el escritor de éxito que es hoy.

R. Yo empecé a escribir novelas con 20 años, cuando estudiaba en la universidad, una novela negra y otra erótica que mandé a las editoriales pero que no conseguí publicar en ningún lado. Eso me desanimó, claro, pero aunque parezca un lugar común, detrás de conseguir un cierto éxito están la tenacidad y la perseverancia, y si te bajas del tren al primer fracaso ya no hay nada que hacer. Yo entonces estudiaba Filología Inglesa y, en vez de hundirme, decido irme a Estados Unidos a que me enseñen cómo escribir y hago un taller de literatura creativa que aquí, en los años 80, apenas existían en el ámbito universitario, no como ahora. Y vuelvo a España, pero decido centrarme en mi carrera universitaria como docente, que era otra de mis vocaciones, porque es muy romántica esa idea del escritor que vive bajo un puente con el sueño de su novela y sin tener un duro, pero yo quería llegar a fin de mes. Y entonces vivo un segundo fracaso: soy profesor titular, intento ser catedrático y, por una serie de vicisitudes, no lo consigo. Eso también me produce una gran sensación de fracaso y de frustración.

P. Ni novelista, ni catedrático…

R. En ese tiempo le enseño a un compañero un texto académico que había escrito y me dice: está muy bien, Santiago, pero ¿cuándo vas a escribir algo que realmente te interese? Era muy buen amigo y claramente me dijo aquello para picarme porque sabía que me gustaban otras cosas, que me gustaba la ficción. Y también recuerdo que un día le dije al catedrático José Enrique Alcaraz, de la Universidad de Alicante, que tenía ganas de escribir una novela. Era un hombre al que yo admiraba y que me apoyaba muchísimo en mi progresión académica, y yo estaba convencido de que me iba a decir que me dejara de tonterías y me centrara en mi carrera académica. Pero este hombre que ayudaba a tanta gente y que tenía una clarividencia especial, me miró fijamente a los ojos y me dijo: Santiago, si tú crees que tienes que escribir una novela, escríbela. Me quedé perplejo, pero escribí Africanus, el hijo del cónsul, la primera novela de la trilogía de Escipión.

P. Publica Africanus en 2006 y con esa novela inaugura una trayectoria de éxito editorial y de prestigio profesional que se mantiene a día de hoy. ¿Qué fracasos ha sufrido una vez instalado en ese espacio de triunfo y reconocimiento?

R. En el éxito también hay derrotas y una de ellas ha sido la incapacidad de conseguir llevar al cine o a la televisión algunas de mis novelas. Ha habido otros autores en un nivel de éxito similar, compañeros y compañeras que sí han conseguido que se les adapte de manera exitosa y eso, en alguien tan cinéfilo como yo, aunque me hayan llegado propuestas, se traduce en una acumulación de fracasos.

P. ¿Cómo explica que eso no haya sucedido?

R. La primera explicación es muy sencilla: el coste económico de una serie histórica es mucho más alto que el de una serie que se desarrolla en el siglo XXI, a no ser que hagas Misión Imposible, y yo tengo batallas con 100.000 legionarios. Ya voy un poco escocido y recuerdo sentarme a comer con un productor y hablar de la batalla de Zama, con 80 elefantes, y claro, no puedes saltártela, es como si en El señor de los anillos eliminas la batalla de Gondor, no puedes. Para eso necesitas un presupuesto que normalmente excede la capacidad del cine español y eso nos lleva a otro asunto, que es el de publicar en inglés. Esa es la batalla en la que estoy.

P. ¿Por qué ninguna de sus novelas ha sido traducida al inglés?

R. Ahora se acaba de traducir Roma soy yo (su última novela publicada). El mundo norteamericano, el mundo anglosajón en general, que conozco perfectamente porque he estudiado allí, es tremendamente chovinista. Han disfrutado a lo largo del siglo XX y XXI de una situación dominante y de poder en todos los niveles del mundo cultural occidental y en el audiovisual y cinematográfico ni te cuento. Ser traducido al inglés es muy complicado, pero una cosa es que te traduzcan y otra tener repercusión.

P. ¿Por qué su antigua editorial no impulsó esas traducciones? ¿Fue solo un problema de dinero?

R. Ya, bueno, ahora estoy en Penguin. Mis novelas tienen mucha extensión y eso supone una complejidad adicional que hizo que me costara mucho publicar al principio y que me ha dificultado entrar en el mundo de las traducciones. Me decían "dónde va usted con esa novela tan gorda" y yo contestaba: "¿y las de Ken Follet?" Ahora estoy en la misma editorial en la que publica él. I’m Rome (Roma soy yo) sale la próxima primavera en Estados Unidos y estoy muy contento porque los americanos y los alemanes han comprado también la siguiente sin haberla leído, y eso me ha ilusionado mucho.

P. Cada vez que publica una novela, su editorial promociona su lanzamiento recordando sus apabullantes cifras de ventas y lectores. ¿Cómo vive la posiblidad que no se alcancen o superen esas cifras?

R. Creo que la clave para cualquier artista es no decepcionar a los que te siguen, esa es la presión que tengo. Y, luego, las novelas también pueden tener picos en función de cuestiones que no puedes controlar. Por ejemplo, mi fracaso, entre comillas, de impacto en número de lectores fue con Y Julia retó a los dioses, que salió el 4 o 5 de marzo de 2020 y le pasó la pandemia por encima. Estaban mis novelas en el Carrefour, en una pila, pero había un cordel que impedía que se compraran, podías comprar los tomates, pero no podías comprar los libros. Yo suelo tener una salida bastante potente y, claro, si tú me cortas los cuatro o cinco primeros meses… Pero siento que he estado a la altura de lo que los lectores querían y es una novela que tiende a ir subiendo y le va gustando la gente.

P. Sin pandemia mediante, ¿nunca se la ha pegado con una de sus novelas?

R. No.

P. Eso ya es un titular.

R. Es verdad, es así. Si yo te hablara en términos cuantitativos, mis niveles de anticipos son de una progresión constante. Pero creo que hay dos formas de llegar a este nivel de popularidad: a veces rompes con una primera novela, y eso tiene la ventaja de que es muy potente pero la desventaja de que luego luchas contra ti mismo. Y hay otro tipo de escritor, el que empieza poco a poco y va subiendo. Ese soy yo. Toco madera, a ver si la voy a fastidiar hablando contigo, pero para mi sorpresa, mantengo mi nivel.