Víctor Erice recibirá un Premio Donostia en el 71 Festival de Cine de San Sebastián

El cineasta vasco Víctor Erice (Karrantza, Bizkaia, 1940) recibirá un Premio Donostia en la 71 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que se celebrará del 22 al 30 de septiembre.

Según han informado desde el Zinemaldia, la actriz Ana Torrent entregará al director vasco el galardón el viernes 29 de septiembre en el Teatro Victoria Eugenia de la capital guipuzcoana, donde se proyectará la última película de Erice, Cerrar los ojos.

El reconocimiento al cineasta coincide con el 50º aniversario de la Concha de Oro a la película El espíritu de la colmena. El Festival inauguró hace seis años una línea de Premios Donostia vinculada a cineastas cuya contribución al arte cinematográfico "es indiscutible", como Agnès Varda (2017), Hirokazu Kore-eda (2018), Costa-Gavras (2019) y David Cronenberg (2022).

El galardón honorífico más importante del Festival de San Sebastián homenajea en 2023 a un cineasta que, con solo cuatro largometrajes, cuenta en su historial con la Concha de Plata a la mejor dirección, la Concha de Oro a la mejor película y el Premio del Jurado y de la Crítica Internacional en el Festival de Cannes, entre otros muchos reconocimientos.

Además, desde el Zinemaldia han recordado que la trayectoria de Erice ha tenido siempre "eco" en el certamen donostiarra. Así, su debut como director, filmando uno de los tres episodios de Los desafíos (1969), junto a José Luis Egea y Claudio Guerín, fue seleccionado en la Sección Oficial y recibió la Concha de Plata a la mejor dirección.

Cuatro años después, con su primer largometraje en solitario, El espíritu de la colmena/ The Spirit of Beehive (1973), fue reconocido con la Concha de Oro. El sol del membrillo / Dream of Light (1992) fue seleccionada en la sección Made in Spain, tras recibir el Premio del Jurado y de la Crítica Internacional en Cannes, y la película colectiva Ten Minutes Older: The Trumpet formó parte de la sección Zabaltegi en 2002.

Finalmente, el Festival de San Sebastián acogerá Cerrar los ojos, que ya ha pasado por los festivales de Cannes y Toronto. Se trata de un filme sobre la memoria hilada en torno a una película inconclusa y a la misteriosa desaparición de un actor, que se proyectará tras la gala del Premio Donostia.

La actriz Ana Torrent, que protagonizó El espíritu de la colmena cuando tenía seis años y ha vuelto a trabajar con Erice en Cerrar los ojos, entregará la estatuilla al realizador. Coincidiendo con el día de la entrega del Premio Donostia, el 29 de septiembre, la película se estrenará en las salas de cine en España. Las entradas para la gala del Premio Donostia, previa a la proyección de Cerrar los ojos, se pondrán a la venta el 4 de septiembre.