Jonny Niesche: "Todo lo que nos rodea está vinculado a las emociones y el color"

Jonny Niesche (Sídney, Australia, 1972) es un artista minimalista que expone su impresionante obra en La Nave durante este verano. El antiguo almacén de sal de ses Salines de Ibiza ha reconvertido una vez más su estructura para albergar las tres grandes obras de minimalismo hipnótico de Niesche en una nueva apuesta del galerista Lío Malca por el arte de vanguardia en la isla.

P. ¿Qué pretende mostrar con esta exposición?

R. Crear un ambiente, una experiencia que es un espacio completo en el que te puedes sentir conectado con el universo de algún modo, de forma mística y silenciosa. Es un lugar en el que puedes entrar con tus pensamientos y hacer callar el ruido del día a día, tener una experiencia más meditativa e interesante.

P. Es como un templo del arte.

R. Ese era exactamente mi propósito. Estoy obsesionado con la idea de la espiritualidad de lo abstracto y creo que esto puede conectarnos con el universo, lo que somos, lo grande y maravilloso que es el universo.

P. ¿Cuál es su concepto del arte?

R. Primero intento crear arte que me mueva a mí por dentro. Me agrada saber que a otras personas también les guste, pero quiero crear una forma de arte que no sea plano ni estático sino que responda al espectador y cambie según se mueva. Por ejemplo, en La Nave tenemos los reflejos en el suelo y se mueven según caminas. También las diferentes capas de las obras hacen que haya una sensación de movimiento y de cambio. Esto hace que te sientas conectado con la obra.

P. ¿Qué papel juega el color en su forma de expresión artística?

R. Estoy fascinado con el color, es una de las partes más importantes de mi práctica y lo hago en las superficies describiendo las tonalidades. Todo lo que nos rodea, las emociones y las experiencias, están vinculadas al color. El color puede ser todo: tristeza, emoción y alegría. Cuando era niño mi madre me llevaba a la sección de cosmética de las tiendas y me encantaba ver el maquillaje, sobre todo las sombras. Sentía vergüenza porque a los niños pequeños no les gustaba eso, pero a mí me encantaba. Me atraían los espejos, para mí eran como naves espaciales de ciencia ficción. Todo esto se muestra en mi obra, que contiene un poco de esta idea.

P. ¿Se siente como un astronauta en su propio universo?

R. Sí, totalmente.

P. ¿Utiliza colores primarios o experimenta para conseguir sus propios tonos?

R. Estos son los colores que he pintado para esta exposición. Hablamos mucho de los que íbamos a usar para esta exposición para que funcionaran con el entorno, el lugar y la respuesta.

La decisión fue tomada en equipo y consensuada para el enclave y su profundidad. Hemos escogido a conciencia estas tonalidades preciosas de azul, violeta y verde.

P. Pasó de ser músico a artista plástico. ¿Cómo sucedió?

R. Estuve trabajando muchos años como músico en Nueva York en bandas de rock, por eso mi arte está muy vinculado a la música y la actuación. Las obras tienen movimiento y cambian según las ves, es como un show de rock y el sonido de un altavoz. Básicamente quiero explorar, mostrar lo que siento sin palabra. Si pienso demasiado no sale adecuadamente, se convierte en algo disruptivo. Sin embargo, cuando estás metido en ello es como si me expresara abiertamente.

P. La muestra que presenta en La Nave es muy particular en cuanto a forma y formato. ¿Siempre es así o cambia según el entorno expositivo?

R. He realizado otros estilos en formatos monocromáticos y colores planos pero siempre muy vinculados al color. Estoy muy inspirado por artistas de finales de los años 70, intento plasmarlo en mi trabajo y desarrollarlo aún más.

P. ¿Su obra tiene un fondo arquitectónico como concepto?

R. Totalmente, eso ha sido una de las cosas más inquietantes de esta exposición, ya que teníamos que llenar de color y vida este maravilloso y amplio espacio.

P. ¿Cual es su relación con la fama?

R. No me siento famoso y no me gusta el protagonismo. Cuando era pequeño hice algunas cosas en televisión en Australia y tuve un momento de fama que no me gustó mucho. Ahora es diferente, la gente no me reconoce por la calle, reconocen mi arte y eso me gusta más. No necesito ser reconocido personalmente, pero si la gente entiende mi arte y le gusta, me siento muy feliz ya que tengo la sensación de que contribuyo al mundo artístico.

P. ¿El arte de hoy en día refleja lo que sucede en la sociedad?

R. Siempre lo ha hecho de alguna manera, ha respondido a algo, además de reflejar las vivencias personales de cada uno. No puedo hablar en nombre de otros artistas pero gente como Andy Warhol reflejaron cómo era la sociedad. Cuando miras en un escaparate algo que te gusta, ya sea un vestido o un anillo de diamantes, ves el reflejo de ti mismo mirando lo que te gusta. Yo quiero mostrar eso.

P. En Europa estamos inmersos en la guerra de Ucrania, una recesión económica y el cambio climático. ¿Qué le dice todo esto como artista universal?

R. Yo hablo de la belleza, es una manera de pensar en otra cosa. No soy un artista político. Mi arte no entiende de eso, intento mostrar la belleza de las personas y de las cosas. A veces me siento mal por hablar de belleza pero es lo es lo que me sale de dentro y de forma natural.

P. La política ha invadido nuestras casas y vidas a través de la televisión y está en todas partes. ¿Usted lo refleja en sus obras?

R. De forma técnica todo lo que hago es política en teoría , todo lo que haces es una decisión política, incluso lo que consumes.

P. ¿Es bueno invertir en arte?

R. Es muy enriquecedor, es un modo de compartir las ideas de la gente. Lo veo como una inversión para mi familia más que para mí. Tener piezas de arte de diferentes artistas es muy gratificante, en la vida tienes días tristes y alegres y cuando vas a una galería o museo lo sientes. No es lo mismo cuando convives con el arte cada día, lo ves desde otra perspectiva.

P. ¿Nuevos proyectos?

R. Necesito unas vacaciones, estoy muy cansado. En Viena hay un evento de arte en septiembre en el que participaré.

P. ¿Cuál es su próximo sueño?

R. Seguir haciendo arte, ya estoy viviendo mi sueño. Siempre me salen cosas nuevas y mejores oportunidades, las aprovecho y hago lo máximo que puedo para dar lo mejor de mí.

P. Desde Australia, ¿qué idea tenía de Ibiza?

R. Había oído hablar de las fiestas, la gente, la gastronomía, conocía algo ya que mi familia había venido a veces al Mediterráneo. Me encanta este lugar, todo es tan bonito y singular...

P. ¿Le gusta la música electrónica?

R. Me encanta, estoy en el lugar perfecto. Y voy a disfrutar de un par de noches con los dj de moda.