Sam Heughan, de 'Outlander' a recorrer Nueva Zelanda, la Escocia del hemisferio sur, en 'Men In Kilts'

Graham McTavish y Sam Heughan, en ’Men in kilts 2’. / MOVISTAR PLUS+

Sam Heughan, el protagonista de Outlander, se ha convertido prácticamente en el embajador no oficial de Escocia. El actor que interpreta al patriarca del clan Fraser no solo ha promocionado su tierra en la serie basada en la saga literaria de Diana Gabaldon, sino que ha montado una empresa que vende uno de los productos más famosos de aquellos lares, el whisky, y se ha dedicado a enseñar sus bellos paisajes en la serie documental Men In Kilts. Movistar Plus+ estrena este lunes 14 de agosto la segunda temporada de este programa en el que el pelirrrojo guerrero de las Tierras Altas hace dúo con uno de sus compañeros en Outlander, Graham McTavish, que interpretaba a su tío, Douglas MacKenzie.

En esta ocasión, su destino es distinto, aunque tiene muchos elmentos en común con Escocia: se ponen rumbo a las antípodas, Nueva Zelanda. Los actores recorren aquellas islas y exploran su historia, tradiciones y lugares más emblemáticos para demostrar por qué está considerada la Escocia del hemisferio sur.

Nadar entre tiburones

No solo se sirven de las aportaciones de los habitantes autóctonos que se encuentran en su periplo, ya que uno de los anfitriones de Men In Kilts vive ahora allí. Se trata de McTavish, que se mudó a Nueva Zelanda tras conocer el país durante el rodaje de la saga El hobbit de Peter Jackson, donde el también actor de The Witcher y La Casa del Dragón interpretaba a uno de los enanos, Dwalin.

Rodeados de salvajes e impresionantes paisajes, el dúo se adentrará en océanos plagados de tiburones, sacarán su lado más competitivo practicando diversos deportes extremos, conocerán de primera mano la ganadería de renombre mundial, aprenderán a bailar la tradicional haka maorí, e incluso podrían encontrar algún que otro hobbit por el camino, ya que Nueva Zelanda fue el país donde se rodó la saga cinematográfica basada en los libros de Tolkien.

Sam Heughan y Graham McTavish, en 'Men in kilts 2'. / MOVISTAR PLUS+

En los cuatro episodios que componen esta segunda entrega de la docuserie los veremos lanzarse en tirolina en medio de un paisaje de vértigo, hacer piragüismo, montar en helicóptero y escalar montañas ataviados con kilts, las famosas faldas escocesas. No podrán dejar de probar la gastronomía y las bebidas autóctonas, como ya hicieron la pasada temporada por Escocia, ni faltarán sus ya habituales piques. Porque McTavish suele reírse de lo mucho que tiene que quitarse la camiseta Heughan en Outlander, cuya séptima temporada está emitiendo los sábados Movistar Plus+.

Viaje gastronómico y paisajístico

"Yo creo que está celoso perdido. Es un superamigo y un compañero de viaje impresionante, pero también un gruñón", bromeaba el propio Heughan el pasado diciembre, en una visita a Madrid. "La segunda temporada de Men In Kilts ha sido un viaje gastronómico y paisajístico, hemos visto la cultura y el influjo de los maoríes", explica el actor, aficionado a las rutas por la montaña, como demostró en su autobiografía, Waypoints.

En la obra, publicada en España por Principal de los Libros, el intérprete que antes de triunfar gracias a Outlander había trabajado de acomodador en un teatro y había vendido perfumes en Harrods desvela datos ocultos de su vida durante un viaje de autoconocimiento de más de 150 kilómetros por el West Highland Way, la ruta de senderismo más popular de Escocia.