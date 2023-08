La tercera temporada de 'The White Lotus' se rodará en Koh Samui, la isla donde está preso Daniel Sancho

Un fotograma de ’The White Lotus’. / ARCHIVO

A priori, la serie The White Lotus no debería tener relación alguna con Daniel Sancho, que confesó el asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Sin embargo, el mundo es un pañuelo y Tailandia ha unido la exitosa obra de HBO Max con el funesto crimen del hijo del actor Rodolfo Sancho. Ganadora del Globo de Oro 2023, la exitosa ficción de Mike White encara la tercera temporada. En este sentido, la revista Variety informó en exclusiva el pasado mes de marzo en qué sitios del país del sudeste asiático se grabará a principios de 2024. Como sucedió en la primera y segunda entrega, los lujosos hoteles Four Seasons servirán de telón de fondo. La cuestión es que ahora toma relevancia una de las zonas de Tailandia donde se rodará: será en la isla de Koh Samui, donde Sancho está en prisión preventiva desde el lunes a la espera de juicio. Menuda casualidad.

Variety informó que la tercera temporada de The White Lotus dejará atrás Hawai e Italia para ubicarse en varios emplazamientos de Tailandia. En concreto, en Bangkok, Chiang Mai, el Triángulo Dorado y Koh Samui. Esos resorts de lujo están repartidos "por la ciudad, el campo, la jungla y la playa, lo que le brinda a White muchos escenarios para jugar, si así lo desea", precisó la revista.

Respecto a esa información, HBO Max no se ha pronunciado, aunque los diferentes medios especializados la dan por buena. De hecho, hay una prueba definitiva que la corrobora: los hoteles que esperan a los nuevos huéspedes de la ficción no admiten reservas durante los primeros meses del año que viene.

Sea como fuere, esta coincidencia pone el foco en los extremos que hay en Tailandia y, en particular, en Koh Samui. Mientras Sancho comparte celda con otros cinco presos en una cárcel que no es, precisamente como las europeas, ya que en ese país los reos viven con grilletes, duermen sentados y trabajan sin cobrar, en otro punto de la isla el lujo está garantizado.

Lujo por todo lo alto

Está más que asegurado, ya que el hotel Four Seasons de Koh Samui es una de las propiedades más lujosas y selectas no sólo de toda Tailandia, sino del mundo entero. Cuenta con un total de 60 habitaciones y todas ellas tienen piscina individual propia y acceso a una playa privada. Además, dispone de 11 residencias privadas de hasta 1.500 metros cuadrados con chef y mayordomos exclusivos. Eso sí, alojarse en el resort no es barato: los precios comienzan a partir de los 700 euros por noche y llegan a los 4.000 en las residencias exclusivas.