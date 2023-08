'How Do You Live?', la película que ya superado en taquilla a 'El viaje de Chihiro' y pretende arrasar en todo el mundo

Fotograma de ’How Do You Live?’, la nueva película de Studio Ghibli dirigida por Hayao Miyazaki. / ARCHIVO

El pasado 14 de julio, se estrenó en Japón la nueva película de Hayao Miyasaki, How Do You Live? (Kimitachi wa Dou Ikiru ka). El proyecto comenzó en el 2017 y ve la luz seis años después. Ambientada a finales de la Segunda Guerra Mundial, la película retrata la historia de Mahito, un niño cuya madre ha muerto víctima de un bombardeo en Tokio. Hijo y padre, devastados por la tragedia, reinician su vida en el campo, donde el hombre se reencuentra con la hermana de su difunta esposa y se casa con ella. El cambio es duro para Mihito. Va a tener un hermano y no se siente tranquilo con su nueva realidad. Hasta que, al estilo fantasioso de Miyasaki, una garza le hace una promesa alentadora: podrá volver a ver a su madre.

El nuevo lanzamiento de Miyasaki y de Studio Ghibli, que él fundó en 1985, ya ha roto los récords de la productora en Japón. Había dudas de si los números del estreno de How Do You Live? superarían a aquellos de El viaje de Chihiro. El hito se ha logrado, con 1.820 millones de yenes recaudados, lo que serían 13,2 millones de dólares.

Está por determinarse si la película llegará a las salas de cine españolas a fines de 2023 o a comienzos de 2024. En cualquier caso, no podemos adentrarnos demasiado en los detalles de la trama. Sí vale la pena hacer un repaso por la vida y el trabajo de Hayao Miyasaki, que, por enésima vez, amenaza con retirarse para siempre de la producción artística.

La guerra marcó su infancia

Nació el 5 de enero de 1941, en Tokio, Japón. La guerra marcó su infancia, pero no fue la única tragedia. Su madre contrajo la tuberculosis en 1955 y estuvo en vilo por nueve años. Tras una serie de mudanzas, su padre fundó la empresa Miyazaki Airplanes, fabricante de timones de cola para los Caza Zero. La pasión por los aviones creció en el pequeño Hayao, y años después la impregnaría en sus películas.

Desde muy joven, rodeado por la incertidumbre, encontró un gusto y un talento por el dibujo. Reproducía aeronaves, por supuesto, y, sin saberlo, cultivaba el estilo que luego proyectaría en la gran pantalla. Pero el trayecto no fue lineal. Al salir del colegio, con la idea de ayudar a su papá en el negocio, Miyasaki se apuntó en la carrera de Economía de la Universidad Gakushuin. Sin embargo, su sensibilidad artística no había desaparecido. Por eso, cuando vio en el cine la primera película japonesa animada en color, Panda y la serpiente blanca, la vida del joven estudiante dio un vuelco.

Tras graduarse, Miyasaki se inscribió en un curso de animación. La soltura de su mano artística dio frutos. En 1963, su talento le valió un puesto en el estudio de animación Toei Animation, el más importante de la época. Por supuesto, antes de convertirse en el gran animador que todos conocen, Hayao fue delegado a las labores más rudimentarias del oficio. Incluso ahí, su genio no pasó desapercibido. Cada vez que participaba en un proyecto, cualquiera que fuera su cargo, compartía sus recomendaciones, sus ideas con respecto a la trama y al diseño. Los ejecutivos notaron su potencial, y poco a poco le dieron más poder creativo.

Pronto su historia escapa de las paredes de Toei Animation, aunque ese primer trabajo dejó su huella. Ahí, forjó amistad con dos personas que lo acompañarían siempre: Isao Takahata y Akemi Ota. El primero, su eterno socio y colaborador; la segunda, su futura esposa.

Éxito rotundo y mundial

La amistad con Takahata se fortaleció cuando trabajaron mano a mano en la producción de Las aventuras de Hols, príncipe del sol. Fue un proyecto lleno de dificultades. La inversión fue enorme, más de lo que Toei Animation podía gastar, y la recepción decepcionante. Solo en retrospectiva la película recibió las flores que merecía. En su estreno el fracaso fue tal que le valió el despido a Miyasaki y a Takahata. Estaban en la calle.

No por mucho tiempo. Pronto consiguieron puestos en el estudio A-Pro, donde produjeron Las aventuras de Panda y sus amigos. Poco después, se trasladan a Nippon Animation, donde adaptaron una novela clásica infantil de Johanna Spyri. Fue un programa de televisión llamado Heidi, en el que Takahata fue director y Miyasaki ilustrador. Éxito rotundo y mundial. Lo mismo con el siguiente proyecto del dúo: Marco, de los Apeninos a los Andes.

El éxito inicial de Miyasaki y Takahata se debió en parte al idealismo, pero en gran medida a la estrategia. El sueño de ambos era hacer cine; lo prudente, hacer televisión. Optaron por lo segundo. A través de la pequeña pantalla se forjaron un nombre y un trampolín para dar el gran salto, que no tardó. En este tiempo Miyasaki descubre su voz propia. En Conan, el niño del futuro, comienzan a surgir temas políticos y una comprometida defensa del medio ambiente. Representa a mujeres fuertes e individuales, a personas que luchan contra injusticias, y retrata personalidades profundas, que desarrolla psicológicamente.

Pasar a 1985 es omitir una parte temprana pero fundamental en la carrera de Miyasaki (su primera película, su primera “jubilación”, que aprovecha para dedicarse al manga, el éxito de Nausicaa, del Valle del Viento). Sin embargo, tenemos que hablar de Studio Ghibli. Miyasaki pensaba que al mundo de la animación le faltaba una buena dosis de modernidad, y la mejor manera de participar en este desarrollo era fundar su propio estudio. Se asoció con Takahata, por supuesto, y con el productor Toshio Suzuki, y juntos crearon la firma Studio Ghibli.

Sin fecha en España

La primera producción del trío fue Nausicaä del Valle del Viento. Si bien la cinta no fue publicada bajo el sello de Studio Ghibli, fue el primer paso para hacer del proyecto una realidad. En 1986, el estudio lanzó El castillo en el cielo. La película tiene rastros de la ciencia ficción con la que Miyasaki ya había experimentado antes. Además, los personajes son muy representativos de lo que luego sería la norma en las producciones del estudio: matices psicológicos, protagonistas marginados, conflictos que escapaban de lo convencional.

El castillo en el cielo es considerada hasta hoy una de las películas referentes de la animación. Desde su estreno, Studio Ghibli no soltó el acelerador. Dos años después, se estrenó Mi vecino Totoro, cuyo personaje es la imagen de la marca. El mismo año, Takahata lanzó La tumba de las luciérnagas. Por primera vez, una película animada era más apropiada para adultos que para pequeños. Ese cambio le costó una taquilla decepcionante, pero la alabanza de la crítica y la vigencia eterna del filme.

En 1989, lanzaron Kiki: entregas a domicilio, que alcanzó el primer puesto de las películas japonesas más taquilleras del año. En 1992, Porco Rosso volvió a batir récords y en el 2002 llegó al cine la película más emblemática de Studio Ghibli y de Hayao Miyasaki: El viaje de Chihiro, Oscar a Mejor Película de Animación. Ser la película más taquillera de la historia de Japón solo confirma el éxito del largometraje y la superioridad absoluta de Studio Ghibli en el mundo de la animación.

Por eso, es emocionante saber que How Do You Live? haya reunido mejores números de estreno que El viaje de Chihiro. Si bien los críticos ya la elevan a la altura de las obras maestras de Miyasaki y Studio Ghibli, en España habrá que esperar para ver la película. La fecha de lanzamiento aún no está definida.