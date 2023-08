La misteriosa muerte de Guy de Maupassant

Guy de Maupassant escribió principalmente cuentos, aunque también cuenta con seis novelas y varias crónicas periodísticas. / ARCHIVO

La obra de Maupassant, como su propia vida, tiene los matices de una tragedia griega. A sus personajes se les escapan las riendas del destino, y la desgracia siempre está al acecho. Su propia muerte le susurraba al oído desde temprana edad. Tras varios intentos de suicidio y un sufrimiento físico y mental que no tenía cura, se sospecha que un doctor compadecido le echó una mano a Maupassant con eso del descanso eterno.

Desde joven, Guy de Maupassant podía adivinar el calvario que su salud significaría. Bastaba mirar atrás para ver las advertencias: en su familia abundaban los problemas psíquicos y de cuerpo. Primero fue la sífilis, que lo atacó cuando era joven y le dejó para siempre unos dolores de cabeza que lo arrastraban al delirio. El alcohol y las drogas fueron un calmante inmediato, pero el abismo se abría cada vez más grande a sus pies.

Muchas de sus obras breves coinciden con el deterioro psíquico del autor. La Noche cuenta la historia de un hombre que se pierde en una noche infinita. El cuento está narrado en primera persona y empieza con el protagonista confesando cuánto ama la vida nocturna. “A medida que crece la sombra me siento distinto, más joven, más fuerte, más activo, más feliz”. Pronto, el relato coge matices fantásticos. Primero con una sutileza: “El caso es que fue ayer. ¿Fue ayer? Sí, sin duda, a no ser que haya sido antes, otro día, otro mes, otro año. No lo sé. Debió ser ayer, pues el día no ha vuelto a amanecer, pues el sol no ha vuelto a salir”.

El protagonista visita el teatro, camina por los Campos Elíseos, pasa por el Arco del Triunfo. Las cosas giran cuando un escalofrío se apodera del narrador: “Una emoción imprevista y poderosa”.

A las dos, de un momento a otro, París parece muerto. Los bulevares están vacíos, “ya no había cafés luminosos”. Entra lo inexplicable. La ciudad de la luz se ha apagado. El protagonista busca explicaciones, pero los pocos con quienes se cruza no contestan a sus inquietudes. Compara las calles con un bosque. Grita, a ver si vienen los policías, y nadie aparece. Poco a poco se descubre solo, perdido en la ciudad que tan bien conoce, pero que se ha vuelto extraña en la penumbra. Su desesperación es inútil: la mañana nunca llega.

Jarras vacías

El cuento fue publicado en 1887, cinco años antes de que Maupassant intentara suicidarse y fuera internado en una clínica en Passy. El mismo año se publicó la versión definitiva de El Horla, uno de sus relatos más importantes, que es una obra maestra de la literatura del horror. El protagonista cae enfermo y guarda cama. Antes de acostarse, deja una jarra de agua y otra de leche en su mesa de noche. Cuando la mañana siguiente las ve vacías, piensa que alguien aprovecha las horas de sueño para entrar a su habitación. Atormentado, intenta sorprender al intruso, pero todas las veces las jarras están vacías y él no ha visto a nadie.

Su intranquilidad agrava cuando sucesos paranormales se suman al extraño caso de las jarras. Un día, mientras pasea por su jardín, ve que una flor es arrancada de la tierra por unas manos invisibles y alzada como si alguien que no está ahí la oliera. Espantado, recurre a un libro de seres paranormales y encuentra a un ente cuya descripción se le hace conocida. Se llama El Horla.

A partir de ahí, el protagonista narra su guerra contra este ser, en la que llega a destruir todo lo que lo rodea, su casa y su vida, en intentos vanos de matar al fantasma que lo persigue. Muchas veces da la impresión de que riñe contra sí mismo. Cabe la pregunta: ¿es una lucha contra un fantasma, o en realidad contra la psicosis del protagonista, reflejo de aquella que afectaba al autor?

No existen pruebas concretas de que Maupassant retratara en su escritura el deterioro psíquico que sufría. Sin embargo, un repaso por su obra completa sugiere que la experiencia vital del autor siempre fue su mayor fuente de inspiración. Su año de servicio militar durante la guerra franco-prusiana está inscrito en cuentos como Mademoiselle Fifi, Recuerdo, La loca y Bola se sebo, uno de sus primeros relatos, publicado en 1880 y que le valió la fama literaria.

Pasó su infancia en una finca, donde se familiarizó con el ambiente campestre que está transcrito en cuentos como Historia de una moza de hacienda, Una partida de campo y, muy literalmente, En el campo. El Senna, o, como él lo llamó, “mi gran, mi única, mi pasión arrolladora”, aparece en gran parte de sus relatos ambientados en París.

Faceta terrorífica

La noche y El Horla son solo dos ejemplos de relatos de horror escritos en los últimos años de Maupassant y cuyo fondo está vinculado a la locura. A partir de su primer brote psicótico en 1884, el autor afianzó su faceta terrorífica con relatos como Madame Hermet, que trata la locura y la enfermedad; Un loco, que cuenta la historia de un juez a quien, después de su muerte, se le descubre culpable de una serie de asesinatos; o El ahogado.

Está claro que, si bien no todos los cuentos que Maupassant escribió por el final de su vida tocan exactamente la locura; el terror, la angustia y la muerte impregnan a la mayoría. Basta ojear los títulos: La muerte, La noche, Las sepulcrales, El vagabundo, En el bosque, El ahogado. El tono satírico, siempre con guiños siniestros pero muchas veces con auténtica comedia de sus primeros años, ha desaparecido en sus últimos.

Lo mismo sucedía en su vida. De joven, Guy era un gran remero y en los salones de París las mujeres lo correspondían. En palabras de Flaubert, su gran mentor: “Siempre con las mujeres, grandísimo cerdo”. El deterioro empezó cuando, antes de comenzar su carrera literaria, Maupassant contrajo la sífilis. Sus efectos neurodegenerativos fueron evidentes en el autor, los mismos que brotaron en otros miembros de su familia. En 1889, murió su hermano, Hevre, presa de una afección nerviosa que era una réplica de aquella que mató a su madre en 1877, y de síntomas idénticos a los que padecía Guy.

Tal vez sabiéndose predispuesto a la temprana muerte, Maupassant se aventó a escribir desde 1883 novelas y libros de cuentos que publicaba, a veces, con pocos meses de separación. Para impulsar su creatividad, recurría a la cocaína, al hachís, al éter y a otras drogas, lo que no hizo sino acelerar la descomposición de su salud. Su productividad duró algunos años, hasta que paró de golpe en 1891, cuando, en enero, publicó su último relato en vida. En el mismo mes del siguiente año, tras 12 meses de inactividad, Guy de Maupassant intentó suicidarse. Fue internado en la clínica del doctor Blanche, en Passy, donde pasó un tiempo de terror.

Se dice que, para el final de su vida, los brazos de Maupassant estaban surcados de cicatrices. Cada corte provocaba una pérdida de sangre que lo dejaba peor, sin matarlo. Explicó su calvario con la siguiente frase: “Tengo miedo de mí mismo. Tengo miedo del miedo, pero sobre todo tengo miedo de la espantosa confusión de mi espíritu, de mi cordura, sobre la cual ya no tengo dominio”. En el tiempo que pasó internado, el autor llevó una amistad con el doctor Blanche, quien era un experto en las enfermedades nerviosas. El paciente fue hallado muerto en su habitación el 6 de julio de 1893, hace 130 años. La causa precisa de su muerte en un misterio. Sin embargo, una hipótesis, tal vez la más humana, es que su doctor de cabecera le echó una mano, haciéndole tragar algunas pastillas de más.