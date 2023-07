Los Premios Emmy, pospuestos por la huelga de guionistas y actores

Zendaya recoge su Emmy en la ceremonia celebrada en 2022. / REUTERS

Los premios Emmy de este año se pospondrán debido a la huelga de guionistas y la de actores de Hollywood, según han informado este jueves por la noche los medios estadounidenses. Se espera que la gala del equivalente televisivo de los Oscar, originalmente prevista para el 18 de septiembre, se retrase hasta enero.

Según adelanta Variety, "los productores y otras personas involucradas en el evento" ya han sido informados del aplazamiento, aunque todavía no se ha anunciado oficialmente. Sin embargo, todavía no se ha fijado una fecha concreta para la ceremonia.

Probable boicot

Los organizadores temen que, con las aguas revueltas en Hollywood con la doble huelga de guionistas y actores, todas las estrellas boicoterían la gala número 75, lo que sería desastroso para las audiencias televisivas. Los sindicatos tampoco permitirían a los guionistas escribir los textos y chistes para los presentadores de la ceremonia.

Según la prensa estadounidense, la cadena Fox, que emite este año la gala, habría presionado para que se pospusiera hasta enero, lo que daría más tiempo para resolver la disputa. Pero la Academia de Televisión, que entrega los premios, preferiría un aplazamiento más corto, para que no coincidiera con la entrega de los grandes premios cinematográficos de la temporada.

La última vez que los Emmy sufrieron un aplazamiento fue en 2001, el año en que se produjeron los atentados del 11 de septiembre.

Las principales demandas de los sindicatos de guionistas y actores tienen que ver con el nuevo panorama que ha traido al sector el auge del streaming, con caídas de salarios y la amenaza que la inteligencia artificial representa para sus carreras en el futuro.

'Succession', la gran favorita

La serie de HBO Succession es este año la gran favorita a la victoria en los premios Emmy y lidera las nominaciones con 27 candidaturas, seguida de otras doos ficciones de la misma plataforma, The Last Of Us y The White Lotus, que alcanzaron 24 y 23 menciones, respectivamente, según anunció hace unas semanas la Academia de Televisión de EEUU.