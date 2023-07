Qué hacer en Madrid esta semana: 'Steli', 'Medusa Deluxe', 'Tesoros de las turberas', 'El truco de Olej'...

Es el fenómeno cinematográfico del verano y no es para menos. La película de Greta Gerwig sobre una de las muñecas más famosas de la historia apela a la nostalgia de quienes jugaron con ellas, pero también profundiza en las críticas que a menudo se le han hecho a Barbie por promover cánones de belleza inalcanzables y comportamientos sexistas. Con ironía, emoción y mucho sentido del humor, Gerwig ha creado una película divertidísima en la que una Barbie sumida en una crisis existencial nos hace reflexionar sobre el mundo en el que vivimos. Si aún no la has visto, ahora tienes la oportunidad de hacerlo desde el coche en el Autocine Madrid, donde además de la proyección habrá un photocall, una beauty van y un menú Barbie para acompañar la película más rosa de la historia. Por cierto, quienes vayan vestidos de ese color se llevarán una entrada de regalo para canjear hasta el 31 de agosto.