Los 20 años rebeldes de Vega: de cantar con Elvis Costello a escribir para Raphael

De noche es cuando Vega más escuece. Lleva 20 años relatando el presente con tanta crudeza y precisión que, ahí en plena oscuridad, es imposible mantener el tipo. A machete, se cuela en las heridas que aún supuran las emociones del pasado. Duele y templa a medias. Quizá, porque ella suele tener la palabra justa para cada corte. Es férrea, pero luminosa: sus canciones albergan tal punto de esperanza que, tras quemar y cauterizar, sirven de guía. Una luz que, a pesar de los apagones, siempre acompaña. Mercedes, como la llaman en casa, es una luciérnaga de medianoche. Rebelde, luchadora y supérstite. Atenta al corazón para brillar cuando lo indican sus alaridos. Este julio celebra el vigésimo aniversario de India, el disco con el que empezó esta escolta sentimental. Nadie como ella para iluminar las sombras.

“Había una mezcla de rabia y certeza que lo hizo único. Es un álbum especial”, sostiene Paco Trinidad, productor de un debut que sorprendió tanto al público como a la crítica. Lo cincelaron en Eurosonic, un pequeño estudio de Madrid en el que se dieron cita con Iñaki García (teclado), Marcelo Fuentes (bajo), Vicente Climent (batería), Jorge F. Ojea (guitarra), Paco Salazar (mandolina), Diego Galaz (violín) y Úrsula García (cello). Vino precedido por Grita, el tema con el que Vega sentó las bases de su carrera: no buscaba un éxito instantáneo, sino unos cimientos sólidos que le permitiesen depender sólo de sí misma. De ahí que, ceja arqueada mediante, defendiera con vehemencia todas sus decisiones. “A diferencia de otros compositores, ella tenía cosas que decir. Contaba con un punto de vista propio sobre la vida y el amor que aún sigue desarrollando. Su talento es inmenso”.

Vega debutó en el mercado discográfico con 'India' (2003), un disco que grabó con Iñaki García, Marcelo Fuentes, Vicente Climent... / ARCHIVO

Cuida al detalle cada verso y cada armonía. Sin dejar a la improvisación absolutamente nada. Es de las pocas cantautoras que ha mudado la piel sin traicionar sus valores: el mimo, el respeto y el arrojo que dedica a su oficio la han vuelto atemporal. “Es lo que más admiro. Me encanta porque hace lo que siente. Pertenece al grupo de artistas que suelo ponerme cuando necesito inspirarme”, subraya Elena Gadel. La intérprete catalana puso su voz a disposición de La verdad, el segundo sencillo. Una amistad que se inició en el apartamento que compartieron en la Barcelona de 2003: “Recuerdo el momento en el que la compuso. El comedor, el sofá, la guitarra... Ya tenía claro qué quería. Y nadie iba a poder pararla. Eso, en el arte, es maravilloso porque te hace honesta y genuina”.

Alergia a la mediocridad

Antes de fundar La Madriguera Records en 2013, editó Circular (2006), Metamorfosis (2009) y La cuenta atrás (2011) del brazo de distintas multinacionales. En esta etapa conoció a Sebastián Krys, uno de los productores más cotizados del planeta. Tiene 19 Grammys y ha trabajado con Alejandro Sanz, La Santa Cecilia y Shakira. A su lado, muchos de los sueños de Vega se hicieron realidad: grabaron con figuras de la talla de Abe Laboriel, Pete Thomas, Roger Manning, Arturo Sandoval y Chris Chaney en entornos tan icónicos como Capital Studios, East West, Ocean Way, Criteria y Hansa. “Hemos sido muy meticulosos. Con cada álbum se ha ido acercando más a su verdad musical y personal. De hecho, jamás se ha preocupado por seguir las tendencias. No se ha dejado dirigir por lo obvio. Tiene alergia a la mediocridad”, dice.

A contracorriente, ha trazado un camino basado en la fidelidad a sí misma y el compromiso con sus seguidores. Sin que nadie la definiera. “En sus composiciones pondera una sensación de seguridad y determinación que, estoy convencida, se la ha dado todo por lo que ha pasado”, apunta María Blanco, de Mabü. Se conocieron en 2012, mientras abrían para Luz Casal el Madrid Arena. Y, desde entonces, su gran sintonía les ha llevado a colaborar en varias ocasiones. Así como a reivindicar un modelo característico de hacer canciones: “Escribe lo que piensa. Y, en particular, me gusta la manera tan solemne que tiene de entonarlo”. Por ello, puso en marcha un sello discográfico junto a sus hermanas: quería ser consecuente con sus principios y, para lograrlo, no le quedó otra que asumir nuevos riesgos.

Antes de fundar La Madriguera Records, Vega editó 'Circular' (2006), 'Metamorfosis' (2009) y 'La cuenta atrás' (2011).



/ NOEMÍ ELÍAS

La jugada no le salió mal dadas las posiciones obtenidas en las listas de ventas con los títulos venideros: Wolverines (2013), Non ho l’età (2017) y La reina pez (2018). Por primera vez, pudo controlar el proceso completo de creación: desde la composición hasta la distribución. Una apuesta que, pese al esfuerzo económico y burocrático, le permitió consolidar uno de los proyectos más compactos y auténticos del mercado. Y, por supuesto, ser libre. “Vega consiguió hace mucho lo que anhela todo artista: una impronta propia. No deja de sorprendernos: siempre buscando un giro que rompe las reglas. Su música ya forma parte de la biblioteca de las emociones”, confiesa Xosé Manuel Budiño, el gaitero que ha dado épica a Martes y Santa Cristina.

Sin escudos ni armaduras

A través de él conoció, en 2017, a Guadi Galego. La conexión que surgió entre ambas resultó tan honda que, con igual llaneza, acabaron compartiendo tablas, vinos y batallas. Las que Vega, más tarde, ha ido transformado en poesía a lo largo de los años. Y que, por mérito, le han valido dos nominaciones a los Latin Grammy. “Habla del dolor, el enojo, la diversidad y el amor desde las entrañas. Y eso llega a cualquiera. Tiene algo singular: su independencia”, puntualiza. Motivo por el cual ha ejercido de sastre para cantantes que han visto en su pluma la madurez necesaria para encapsular sus vivencias: Raphael, David Bisbal, Pastora Soler, Aviónica y Miriam Rodríguez, entre ellos. Por su parte, Elvis Costello confió en ella para adaptar al español su Running Out Of Angels que incluyó, bajo el título Se está perdiendo la inocencia, en la reedición de This Year’s Model.

Su relación comenzó un lustro antes, cuando Vega le propuso interpretar a dúo el Dio come ti amo de Domenico Modugno. Estaba dando cuerpo al elepé con el que homenajearía a la canzone italiana de los 50 y 60 que, a través de sus padres, había mamado de pequeña. Y quería que el autor de Pump It Up y Oliver’s Army diese el toque pub rock que le consagró en los 70. El sí fue inmediato. “No necesita impresionar a nadie. Tiene un don natural para componer y una fuerza desgarradora para cantar. Y, además, trata muy bien a la gente con la que trabaja: si bien tiene un carácter fuerte, se aprende muchísimo con ella”, comenta Marta Fierro, más conocida como EME DJ. Tras coincidir en un avión con destino A Coruña hace una década, sus sendas no han dejado de cruzarse. Hasta el punto de confiarle la mezcla de 1906 estrellas nuevas.

En 'Non ho l'età', Vega versiona a Domenico Modugno, Mina Mazzini, Franco Battiato, Massimo Ranieri, Gigliola Cinquetti... / NOEMÍ ELÍAS

Valiente e inconformista, Vega vale lo que sus canciones. Nichos de polvo y flores que, aunque repletos de vida, ponen en jaque la propia existencia. Quiere que le sobrevivan y, para ello, no duda en escribir con la yugular: a sangre descubierta. Mirlo blanco (2022) es su obra más franca, una trinchera emocional donde no hay escudos ni armaduras. En ella, se muestra tan vulnerable que abrasa, irrita, desgarra. Pero ahí, en su pecho, alberga también el apósito perfecto. “Ha aportado grandes temas, bastantes de ellos aún por descubrir. Lo que le ha permitido desplegar una trayectoria notable que se ha vuelto cada vez más interesante con el tiempo”, destaca Javier Becerra, periodista y autor de Esto es rock. Y añade: “No hay más que verla en directo para descubrir cómo vibra la garganta”.

Una 'tribu' en trance

Escucharla tocar Dónde estabas tú, Mortal, Después de ti, Cuánta decepción y Mi habitación es una experiencia que no está almacenada en el formato físico: entonces, el espacio se vuelve pequeñito y los matices toman importancia. “La morochita, como la llamo desde el primer día, aporta esa calidad y elegancia que hoy escasean. Siempre quiere más, un extra que tantos artistas evitan por miedo al fracaso. Tiene una relación incondicional con quien la sigue. Y, cuando se sube a un escenario, asistimos a una tribu en trance: por momentos es difícil saber quién es la banda y quién es la masa”, señala Ezequiel González, director de todos sus videoclips desde que les presentaron en 2009 para rodar Mejor mañana en Buenos Aires. 14 primaveras de orgullo y lealtad: “No es sólo la creatividad y la coherencia, es la humanidad. Mercedes en su esfera privada se comporta con la misma sinceridad y cariño con el que Vega desenvuelve su vocación”.

Noticias relacionadas

La voz es otra de sus señas de identidad: grave, tajante, visceral. Con un poso que la aleja por completo de las últimas corrientes de consumo. Se agarra a la sesera con tal ímpetu que, aún no teniéndola en el radar, acaba zarandeándote como ninguna. “No deja nada al azar. Canta con una pasión e intensidad cero impostadas”, explica Eladio Santos. Para el líder de Eladio y los Seres Queridos, su propuesta resulta reconocible y transversal: “Podría estar en la sección indie con Xoel López y Vetusta Morla, pero también en la de clásicos como Luz Casal y Nino Bravo. Hay tanta historia de la música en ella… Es difícil clasificarla. Vega es Vega. Si ya hay que ser intrépido para dedicarse a esta profesión, aún más para manejar una carrera así. Hace que pasen cosas”. Ésta es, precisamente, su mayor virtud: te desmonta para sacar lo mejor de ti.

'Mirlo blanco' es su obra más franca de la carrera de Vega, una trinchera emocional donde no hay escudos ni armaduras. / NOEMÍ ELÍAS

A pesar de los altibajos, su luz se ha mantenido encendida. De patria andaluza y anzuelo gallego, ha mutado, ha rugido, ha braceado, ha volado con tal de seguir respirando. Es de carne y hueso, cierto. Pero su médula está hecha de una materia tan resistente que es incapaz de observar el paisaje sin imaginar melodías de fondo. Lo lleva haciendo 20 años, en un intento por entibiar un mundo a veces demasiado convulso. Y, aunque la industria no se lo ha puesto fácil, sus letras se han convertido en el refugio de quienes sufren por ser, sentir y amar. En la oscuridad, Vega brilla para que nadie llore en soledad. Acompaña y reconforta gracias a una sensibilidad altamente personal. Ella siempre está ahí, alumbrando la penumbra. Como una luciérnaga de medianoche.