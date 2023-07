Venga Monjas: "La oleada de críticas a 'El castillo de Takeshi' eran previsibles"

Xavi Daura y Esteban Navarro, los Venga Monjas. / FERRAN NADEU

Hace unos meses, Xavi Daura y Esteban Navarro, los humoristas del dúo catalán Venga Monjas, recibieron una llamada de la productora de David Broncano. Les querían para que compusieran canciones para El castillo de Takeshi, la nueva versión de Humor amarillo que iba a recuperar Amazon Prime Video con Dani Rovira, Eva Soriano y Jorge Ponce como dobladores que se inventan todo lo que sale por la boca de los atrevidos japoneses que saltan las famosas zamburguesas, escalan escurridizos muros y se meten en laberintos plagados de sorpresas.

No podían haber imaginado una propuesta mejor para ellos, que son cinturón negro en humor absurdo y eran tan fans de un programa con trompazos asegurados y que ahora ha cambiado su título a uno más políticamente correcto. "Humor, pero sin ningún color en particular", como cantan ellos en la sintonía sorteando la referencia a su anterior nombre.

"Cuando hacemos un show en directo y vamos disfrazados de cafres puede salir cualquier cosa, pero si te sientas delante de un papel y vas a escribir Humor amarillo te da como bajón. Prefiero llamarlo de otra manera, porque es ofensivo", justifica Navarro.

"Humor blanco, que no busca la ofensa"

Pero ese cambio en el título no significa que ellos se hayan sentido coartados en su forma de hacer comedia, aunque reconocen que en el pasado tuvieron épocas "más radicales y terroristas con el humor" que en la que están ahora.

"Yo no me identifico con eso de que ahora no se puede decir nada, no noto que no podamos tocar todos los temas que nos dé la gana", incide Daura, que considera que Venga Monjas hace un "humor blanco, muy tonto, que no busca la ofensa". Así que no busquen segundas lecturas en Meloni, la señora del melón en la cabeza que es uno de los personajes del programa al que le dedican una canción, aunque el nombre recuerde al de la presidenta italiana, de un partido de ultraderecha.

Lo que no entienden son el alud de críticas que han recibido Rovira, Soriano y Ponce en las redes por el doblaje. "Son injustas, porque lo que han hecho es muy gracioso, pero ya se contaba que habría esta reacción porque no son las mismas voces que antes. Ahora simplemente hay que dejar que pase esa oleada de críticas que ya eran previsibles y que la gente, con el tiempo, vuelva a ver el programa o que lo descubran aquellos que no lo conocían", explica Daura.

La experiencia eurovisiva

Porque el humor como el que propone El castillo de Takeshi "es universal, no entiende de idiomas" y tiene la vida asegurada. "Las inteligencias artificiales no sabrán tropezarse de esa manera. Será algo humano que solo podremos hacer nosotros por mucho que evolucionen la ciencia y la tecnología", reflexiona Navarro, que rozó con los dedos llegar a Eurovisión como teclista y bailarín de su mujer, Rigoberta Bandini, que quedó segunda en el Benidorm Fest de 2022.

Noticias relacionadas

¿Se plantean ellos hacer como la cantante del Ay mamá y optar a representar a España en el famoso festival de la canción? A otro candidato que venía del humor como Chikilicuatre no le fue tan mal. "Si Venga Monjas saliera en el top tres en esos sondeos que hacer para ver quién podría ir a Eurovisión sí que tendríamos una conversación seria al respecto, pero no creo que eso pase jamás", asegura entre risas Navarro.

Sería otro renglón más en el ecléptico currículum de estos excompañeros de un colegio de curas de Barcelona que comenzaron su andadura profesional en el humor porque les apasionaba La hora chanante y querían hacer algo parecido. Lanzaron su primer vídeo en Youtube allá por 2006 y, desde entonces, han ejercido de guionistas (Museo Coconut, Ilustres ignorantes, En el aire, La resistencia), han hecho publicidad, videoclips, webseries, sketches, música, espectáculos en directo, secciones en programas de televisión (APM?)... Aunque si les preguntas, ellos te dirán que se dedican a "hacer vídeos de risa".