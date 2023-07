Muere el legendario cantante Tony Bennett

Tony Bennett, en una imagen de archivo. / CARLO ALLEGRI

Tony Bennett, el legendario cantante estadounidense que triunfó con I Left My Heart in San Francisco, ha fallecido a los 96 años, según Associated Press.

El prolífico y carismático artista se mantuvo activo hasta el año pasado, cuando se retiró de los escenarios a los 95 años. Bennett grabó con grandes figuras del jazz como Stan Getz, Art Blakey y Count Basie.