Las cinco mejores bandas sonoras de Hans Zimmer

Fotograma de ’Interstellar’, la cinta protagonizada por Matthew McConaughey, Anne Hathaway y Jessica Chastain. / ARCHIVO

3 Se lee en minutos Borja Goyenechea



Cuando uno va al cine, no es usual que regrese a casa comentando la música que acompañaba a las imágenes. En ocasiones, la banda sonora hasta pasa desapercibida, imposible tararearla cuando acaba la función. Incluso en esos casos, un film no sería ni la mitad de bueno si todo menos el sonido ambiente y los diálogos se silenciara. Por más sutil que sea, la musicalización multiplica las emociones y mejora la experiencia de estar dos horas sentado en un cuarto oscuro.

Dicho eso, hay bandas sonoras que se quedan en nuestra cabeza por siempre. Podrás no recordar la trama de Piratas del Caribe, pero su melodía es inolvidable. Lo mismo sucede con El Rey León, Sherlock Holmes, o el Batman de Christopher Nolan. Y algo en común tiene el sonido de todas esas películas: fue compuesto por Hans Zimmer.

Aunque no hayas escuchado el nombre del alemán, has, quieras o no, escuchado su música. Sus melodías simples y efectivas son fáciles de reconocer. Eso, claro, no es un desmérito. El compositor tiene repisas de estatuillas, desde Oscars hasta Grammys, que son prueba de su éxito. Hans Zimmer es el responsable de la música de largometrajes que vivirán siempre en el altar de cinéfilos alrededor del mundo. Aquí hay algunos.

'Interstellar' Una de las exitosísimas colaboraciones entre Hans Zimmer y el director Christopher Nolan. La película tiene un lado sensible muy humano. Un padre de familia deja atrás a sus hijos, que le ruegan para que se quede. La ciencia ficción también abunda, pues el motivo de que ese padre deje su casa es que se embarcará en una misión espacial, en busca de un planeta que reemplace a la Tierra. Y, si bien sus viajes interestelares traerán riesgos y conflicto, el hilo que ata los cabos de la película es la unión a distancia entre padre e hija. Hans Zimmer no se quedó corto con la música. Tanto lo mundano como lo extraordinario es llevado a otro nivel por la banda sonora.

'Inception' Otra obra maestra en la que Hans Zimmer y Christopher Nolan trabajaron mano a mano. Como en el caso de Interstellar, esta película exigía una banda sonora versátil, y Zimmer cumplió con honores. La película explora la posibilidad de meterse en los sueños de otras personas. Dom Cobb, protagonizado por Leonardo DiCaprio, es un espía que extrae información infiltrándose en los sueños de las personas a las que investiga. Pero el conflicto va más allá de la mera acción: pronto, la realidad y el mundo de los dormidos se vuelven indistinguibles.

'Dunkerque' Es la última de esta lista en cuyos créditos aparecen Hans Zimmer y Christopher Nolan, aunque existen unas cuantas más. En este caso se trata de una película bélica, que retrata un hecho de la vida real. En 1940, cuando la Segunda Guerra Mundial no atisbaba un fin, una multitud de tropas aliadas se vio atascada en Dunkerque, Francia, amenazados por fuerzas enemigas. La película relata el plan de evacuación, llamado Operación Dinamo, que salvó la vida de aproximadamente 300.000 soldados.

'Gladiator' La película, dirigida por Ridley Scott, está ambientada en la antigua Roma. Si bien ese es el contexto histórico, los hechos de la pantalla no se ciñen a la realidad. Lo que sí se muestra es la situación filosófica de la época en la que Marco Aurelio era emperador, y las necedades que acabaron con el imperio romano. Protagonizada por Russell Crowe, Máximo Décimo Meridio es un guerrero romano, respetado por todo el imperio y especialmente por el emperador, Marco Aurelio. La muerte del emperador supone incertidumbre alrededor de la corona, y su hijo, Comodo, tras saber que Máximo heredaría el poder de su padre, ordena su exilio y la ejecución de su familia. La película narra el regreso de Máximo a Roma y su búsqueda de venganza.