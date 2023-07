Los libros más vendidos de la historia

Portadas de ’El señor de los anillos’, ’Historia de dos ciudades’ y ’Don Quijote de La Mancha’. / ARCHIVO

3 Se lee en minutos Borja Goyenechea



Cien mil personas pueden equivocarse y comprar un libro que no vale la pena. Se ve todo el tiempo: best sellers que nadie entiende cómo llegaron ahí. Pero contra 500 millones de lectores no se puede discutir. Aquí están todos los libros de la historia que han alcanzado la marca de los 100 millones de ventas.

'Don Quijote de la Mancha', de Miguel de Cervantes En el primer puesto, con 500 millones de copias vendidas, está el mayor clásico jamás escrito. Cuenta con dos partes, la primera publicada en 1605 y la segunda en 1615. Narra las aventuras del hidalgo Don Quijote y su compañero Sancho Panza. ¿Es necesaria más explicación?

'Historia de dos ciudades', de Charles Dickens

200 millones de ejemplares despachados. Como surgiere el título, el clásico británico transcurre en dos ciudades: París y Londres, justo cuando la primera arde a manos de la Revolución Francesa. La fuerza de la trama está en el contraste. Londres representa la seguridad y la estabilidad, mientras que París representa el caos en una época que significó un giro en la historia de Europa y del mundo.

'El señor de los anillos', de J. R. R. Tolkien

Llevada al cine por el director Peter Jackson con una exitosísima trilogía, la novela alcanza el tercer lugar de las más populares con 150 millones de libros vendidos. Es de género fantástico y transcurre en la Tercera Edad del Sol de la Tierra Media, donde Frodo, un hobbit, viaja largas distancias y se enfrente a graves peligros para destruir el Anillo.

'El principito', de Antoine de Saint-Exupéry Aparentemente un libro para niños, El Principito contiene mensajes para todos. Ha vendido 140 millones de copias y es la obra más corta de esta lista. Sus páginas mezclan el texto y la ilustración (acuarelas del autor). En la historia, un príncipe que viene del Asteroide B-612 llega a la tierra y se encuentra con un aviador, a quien le narra lo que ha visto en todos los planetas que ha visitado. Encapsula la visión inocente de los niños y la contrasta con el juicio rígido de los adultos.

'El Hobbit', de J. R. R. Tolkien Sí, el segundo libro de la lista del autor británico nacido en Sudáfrica. Es el antecesor de El señor de los anillos y da vida por primera vez a Bilbo Bolsón, el hobbit. Se han distribuido más de 100 millones de ejemplares.

'Sueño del capellán rojo', de Cao Xueqin Con más de 100 millones de copias vendidas, ésta es una de las grandes obras maestras chinas. Representa a la sociedad aristocrática durante la dinastía Qing, y a lo largo de sus más de 1.000 páginas desfilan personajes de todo tipo, cada uno con un mundo psicológico a la espalda. Ideal para conocer de cerca la vida del pasado.

'Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas', de Lewis Carroll La mítica novela del escritor británico ha sido adaptada a la gran pantalla múltiples veces, servido de inspiración para artistas de diferentes disciplinas y ha vendido más de 100 millones de copias. Cuenta la historia de Alicia, quien curiosea por un jardín y cae en el hueco de un conejo. Cuando se levanta, ve a su alrededor un mundo de absoluta fantasía.

'Triple representatividad', de Jiang Zemin Se dice que cada uno de los 68 millones de miembros del Partido Comunista chino adquirió una copia de este libro. ¡Menuda ventaja se llevó el autor! El libro es sobre teoría política. El autor, en su momento el presidente de la República Popular China, explica el rol del partido y su importancia sobre el país.