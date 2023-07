10 libros de romance que han marcado esta década

Tracy Bloom

Se trata de una tierna comedia romántica que a más de una persona le sacará una sonrisa. Matthew y Katy, que fueron novios en su adolescencia, se vuelven a encontrar una noche en una fiesta de ex alumnos y acaban en la cama. Tras ello deciden que no volverán a verse nunca más, hasta que ocho meses más tarde se reencuentran en una clase de preparación al parto con sus respectivas parejas y Matthew no deja de preguntarse si el bebé de Katy será hijo suyo.