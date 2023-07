Censura, libertad de creación y telenovelas turcas

“Creación, discusión, pensamiento y alegría. Es decir, humanismo y poesía”, así definía Juan Cruz el punto de partida y el marco en el que se ha celebrado este jueves un debate organizado por la Fundación Gabeiras en el Círculo de Bellas Artes, moderado por el periodista, que, bajo el título La cultura en el centro del debate político ha reunido a Manuela Villa (PSOE), Jaime de los Santos (PP), Getsemaní de San Marcos (Sumar) y Joaquín Robles (Vox) para desgranar sus propuestas en materia cultural.

Villa y De San Marcos, vestidas de blanco. De los Santos y Robles, con traje, camisa blanca y sin corbata. Los tres primeros, defendiendo las medidas y propuestas específicas de cultura que incluyen los programas electorales de sus partidos. El responsable de VOX, formación que no ha elaborado ni publicado un programa electoral de cultura (entonces, ¿por qué se le invita a este tipo de debates?) desgranando su habitual catálogo de titulares ultra que no se sostienen ni apoyan en dato alguno, entre ellos: “La campeona de la censura es la izquierda woke y eso lo sabe todo el mundo”, “lo que hace (la izquierda) es pagar favores porque conciben el poder como una herramienta para imponer su ideología”, “el Ministerio de Cultura no puede ser una fábrica de subvenciones a un ejército de paniaguados” o “la mayor de las censuras es su ley de la memoria histórica, que prohíbe a los profesores de Historia asumir una teoría de la historia diferente a la que ustedes han declarado doctrina oficial”.

Manuela Villa (PSOE) y Jaime de los Santos (PP), durante la conversación. / CÍRCULO DE BELLAS ARTES

Además, Robles ha dicho estar a favor de los incentivos fiscales (que ya existen), de una ley de mecenazgo, ha manejado referencias a Gustavo Bueno y ha proclamado, a lo largo de sus intervenciones, que abajo el estado de las autonomías y viva el imperio y la tradición. Vayamos a las medidas que sí han desgranado los responsables de cultura del PP, PSOE y Sumar.

Sector estratégico y política social

Como un “sector esencial y estratégico del país” ha definido la cultura Manuela Villa, secretaria de Cultura y Deporte en la Ejecutiva Federal del PSOE, quien considera urgente “sentar las bases para que esta sea una cuestión de estado”, frente a una visión de la cultura que, más allá de su valor mercantil, supone “el 100% del producto espiritual de una nación”, según Jaime de los Santos, secretario nacional de Cultura del PP. El que fuera consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid ha incidido en que su partido “plantea un ministerio único de Cultura que reordene todas las competencias, con una política cultural que ponga en el centro a los artistas y creadores”.

Getsemaní de San Marcos respondía: “La cultura ni es una cuestión únicamente de valores espirituales, ni es una cuestión de conceptos y de análisis deontológicos, sino que es una política social y, además, un sector estratégico no solo en términos de industria y de empleo, sino también por su relevancia en pro de los derechos humanos y de sociedades más justas y en pro de una sociedad igualitaria: no vamos a tener igualdad si no tenemos derechos culturales y acceso a la cultura, si el capital cultural es privilegio solo de algunos, si no respetamos la diversidad cultural”.

Getsemaní de San Marcos (Sumar) y Joaquín Robles (Vox), en el Círculo de Bellas Artes. / CÍRCULO DE BELLAS ARTES

Censura y libertad de creación

“Vivimos un momento especialmente preocupante con esta ola de censura, cuyos casos recientes generan un ambiente lúgubre en el que los creadores, estoy segura”, ha dicho Manuela Villa, “pueden estar en su casa pensando que igual este tema no lo toco. Y esa autocensura es lo más preocupante”. La responsable de cultura del PSOE proponía al resto de partidos un pacto “para proteger la libertad de creación artística, dotando de autonomía a los centros a través de concursos públicos para sus direcciones artísticas o creando unidades administrativas y autónomas del poder, cosa que no hacen en los lugares en los que gobiernan, sino que hacen todo lo contrario”.

De los Santos señalaba que “la censura es lo peor que le puede ocurrir a una democracia y respecto a esas excepciones execrables que se han dado en algunos lugares, cuentan con mi repulsa absoluta y la de mi partido (…) pero también seamos capaces de reconocer que no podemos hablar de una vuelta a un oscurantismo que no es real, créame, señora Villa, ni hay ningún artista en su casa pensando qué puede hacer o no porque vaya a ser cortapisado. Que me digan los artistas del público en qué administración se han sentido cortapisados”, decía. En el patio de butacas se revolvían algunos de esos creadores censurados en las últimas semanas, que asistían al debate.

El acto contó con personalidades de distintas disciplinas como público. / CÍRCULO DE BELLAS ARTES

"No nos interesa tu opinión"

Hasta ese momento, Manuela Villa y Jaime de los Santos habían estado escenificando esa especie de dupla que han mantenido en debates sobre cultura anteriores al de este jueves, consistente en obviar a sus compañeros, como si ambos estuvieran solos y estuvieran escenificando las bondades del bipartidismo. Una dinámica que se mantuvo también este jueves hasta el minuto 46 de debate, cuando Getsemaní de San Marcos, responsable de Cultura de Sumar, dinamitaba el sopor y la paz dialéctica y le decía a Jaime De Los Santos: “Valoramos tu opinión, pero no nos interesa. Nos interesa la postura del Partido Popular, no la tuya en particular”.

De San Marcos le recordaba, además, que “no basta con decir que son casos aislados, no basta con decir ‘bueno, son unos cafres’, sino que teneis que asumir la responsabilidad de cogobierno” y culpaba a su partido, tras la intervención de Borja Semper en la que confundió cancelación con censura, que “le regaléis todo el marco a la ultraderecha, que es lo que acaba de suceder ahora mismo”.

Aplausos del público, los únicos, y minuto de oro del debate. Después, cabreo evidente del responsable de Cultura del PP, que abandonaba la serenidad para gesticular a lo loco y moverse en su butaca como si le quemara el asiento.

De San Marcos (Sumar) expone sus argumentos frente a Villa (PSOE), De Los Santos (PP) y Robles (Vox). / CÍRCULO DE BELLAS ARTES

Telenovelas turcas y Orham Pamuk

En la recta final del debate la conversación se centró en asuntos como la internacionalización de la cultura —Sumar a favor de superar el paradigma de la marca España y apostar por la coproducción, el PSOE defendiendo la creación de una ventanilla única que rebaje la atomización administrativa—, el desarrollo del Estatuto del Artista (todos a favor) o propuestas para la financiación del sector cultural: aumento progresivo del 1% en los presupuestos generales y una casilla cultural en la declaración del IRPF (Sumar), ley del mecenazgo (todos), subvenciones “de forma más ordenada y de mayores cuantías” (PP) o a cuatro años según el modelo británico (PSOE).

Y cuando ya estaba todo el pescado vendido, después de más de una hora de debate, Manuela Villa recordó que España “es el tercer país con más influencia cultural en el mundo, pero con exportaciones por debajo de Polonia, Países Bajos o Turquía”.

A lo que Joaquín Robles, responsable de Cultura de VOX, contestó: “Me extraña esto de Turquía, eso debe ser por las telenovelas, la producción que venden tanto los turcos, digo yo, porque Turquía no me parece a mí un país potencialmente grande”. Y, para salvarnos a todos, Juan Cruz: “Turquía es el país de Orhan Pamuk”. Humanismo y poesía, menos mal.