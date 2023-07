Grandes novelas del género negro

Es una colección de tres relatos largos que se desarrollan en los escombros de una de las ciudades más prosperas del mundo. En los tres casos, los protagonistas son individuos solitarios que se ven envueltos en el crimen y el misterio, elementos innatos de esas calles, como musgos que se esparce por las grietas y que no se pueden matar. En el primer título, La ciudad de cristal, el protagonista, Daniel Quinn, es un escritor de novelas policiacas. Una llamada cambia su vida. Al otro lado de la línea hay una persona que lo ha confundido por un detective, y que lo contrata para resolver un caso. Quinn, en vez de anunciar el malentendido, acepta el trabajo, y se obsesiona con él como si su vida dependiera de resolverlo. El segundo relato, Fantasmas, es el más filosófico. A simple vista, es una típica historia de detectives. Un hombre llamado Blanco contrata al detective Azul para que vigile a Negro. Azul acepta el trabajo sin más información, pues necesita el dinero. Mientras pasan los años, las cosas, al comienzo tan simples, se vuelven de un gris confuso. El detective se cuestiona si Blanco, si Negro o si él mismo son las personas que antes suponía. El último relato, La habitación cerrada, es quizás el más personal. El narrador, un periodista que ya no sueña con ser escritor, recibe una llamada. Es la esposa de su mejor amigo de la infancia, quien, según le informa ella, ha desaparecido. El muchacho al que el autor llevaba años sin frecuentar sí llegó a ser un autor reconocido, y lo único que ha dejado atrás es un maletín lleno de manuscritos que no publicó. Quien debe decidir si estos verán la luz será el narrador.