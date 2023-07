Daniel Samper: “El encanto de los locos adorables es que no van por ahí haciendo de loquitos”

Daniel Samper, nacido en Bogotá en 1945, es quizá el hispanohablante más divertido por lo menos entre los que ejercen el periodismo. Escritor también, autor de numerosos libros, entre los cuales figura Breve historia de este puto mundo (Aguilar), vive casi a la vez en su país natal y en Madrid.

Comparte su nacionalidad de origen con la española, de modo que se reparte pasiones, por lo menos futbolísticas. En el lado español, considera que el Barça es una religión, y en la vida cotidiana ya es un madrileño que participa de cualquiera de las bendiciones, o maldiciones, con las que cuenta esta capital en la que ahora reside y en la que le hemos entrevistado.

La razón de esta conversación es un libro insólito, Locos adorables. Personajes geniales que hicieron historia (Aguilar), en el que retrata al futbolista Garrincha o a la actriz alemana Hedy Lamarr, la primera mujer que se desnudó en la historia del cine.

Ahora Daniel Samper forma parte de un grupo de locos que escriben en la web Los Danieles, gente que llamándose así, Daniel, pone de vuelta y media cualquier solemnidad o impostura que se produzca dentro y fuera de su país. Él mismo es como aquel personaje que, teniendo delante preguntas de sentido común, responde con el ingenio, por ejemplo, de Les Luthiers, que por cierto están entre sus locos favoritos, a los que ha ayudado a ser y a multiplicarse con el genio que él comparte.

Sobre los locos que hay en su libro, y sobre su propia locura, aquí les habla este Daniel sin pelo que se pasa la vida tomando el pelo a la solemnidad.

P. Ha escrito usted un libro sobre locos. Su amigo Joan Manuel Serrat se sentirá raro al no encontrar aquí a sus locos bajitos. ¿Quiénes serían los locos bajitos que usted no ha incluido aquí, y por lo que sus amigos menores de estatura se estarán preguntando?

R. Los niños son muy peligrosos. No le quiero responder porque mis nietos podrían agredirme.

P. ¿Entonces, quiénes son los que pueblan su más reciente libro, Locos adorables?

R. Ocurre que los personajes excesivamente buenos (Sócrates, Da Vinci, Cervantes, Bolívar, Marie Curie, Gandhi, Churchill, etcétera) y los excesivamente malos (Salomé, Judas, Gengis Kan, Atila, Leopoldo de Bélgica, Hitler, Stalin, etcétera) están ampliamente cubiertos. Abundan las excelentes biografías sobre ellos. Yo prefiero hurgar el elenco formidable de locos de reparto que esperan ser descubiertos.

P. Sin embargo, ha encontrado locos gratos. O, al menos, convivibles. ¿Qué clase de locos buscaba?

R. Hay muchos locos gratos cuya existencia es apenas conocida porque han quedado opacados por los otros. Por decirlo con ayuda de la literatura, me interesaba más contar la vida de Sancho que la de don Quijote y la de Aureliano Segundo, el acordeonero, que la del coronel Aureliano Buendía.

P. Sorprende la enorme diversidad de locos. Pero uno solo es colombiano. ¿Es casualidad o es que en su país dominan los cuerdos?

R. ¡No diga esa locura! En Colombia hemos tenido un presidente que disparó cañonazos contra Roma desde los Andes como venganza cuando el Papa lo excomulgó, y otro bajo cuyo gobierno Estados Unidos despojó a Colombia de Panamá. Su defensa: “No se quejen: me entregaron un país y les devuelvo dos”. ¿Uno es loco adorable y el otro es loco de mierda? ¿Ambos adorables?¿Ambos de mierda? Lo dejo a su buen criterio de loco canario.

P. Usted mismo, ¿qué tipo de loco sería?

R. Loco adorable, a menos que mi equipo (el Barça) esté perdiendo por un penalti injusto. Ahí me transformo en loco químicamente de mierda.

Lo más adorable de Garrincha no es tanto su genialidad en los campos de fútbol sino que pudiera jugarlo de manera soberbia con sus piernas churriguerescas

P. Entre los locos hay uno que debió ser muy especial, Sidney Franklin, pues es un torero norteamericano. ¿Cuál fue la rareza de su locura?

R. No me diga que no es genial un judío gay del barrio Brooklyn de Nueva York que escoge ser matador de toros, y llega a serlo y a tener entre sus amigos a Ernest Hemingway y Rodolfo Gaona.

P. Y es sublime, y debió ser sublime, la rareza de Temistocle Solera, un músico que puso en evidencia a Verdi.

R. Solera era un gigante que habría podido ser cargador de agua, cantante, amante de reinas, policía, paramilitar o compositor de óperas. Fue todo lo anterior, y otras cosas más, y escribió con Giuseppe Verdi el famoso himno de Nabucco.

P. En estos perfiles de locos adorables usted se fija en un viajero de éxito, Humboldt, pero para hablar de su acompañante, Aimé Bonpland. ¿Por qué eludió a aquel trotamundos?

R. Sobre Humboldt, que fue el gran descubridor de la naturaleza americana, cada vez aparecen más y mejores biografías. En cambio, poco se ha escrito sobre el botánico Aimé Bonpland, su compañero de excursiones científicas, un francés enamoradizo y sabio que encontró su paraíso personal en Suramérica, entre dictaduras y revoluciones.

P. En un caso parecido está François Vatel. Usted siempre busca la otra parte de la fama. ¿Qué halló en este?

R. Más que un gran banquetero, que lo fue, encontré un hombre con una ética profesional de granito. Él marcó el camino a los cocineros contemporáneos, locos adorables dispuestos a suicidarse porque se estropeó el postre de la cena. Ojalá todos tuviéramos el mismo sentido de la responsabilidad.

P. Para los que amamos el fútbol es una delicia acompañarlo en su visita, virtual, a Garrincha. Es excepcional, a pesar de ser futbolista. Por supuesto, aquí usted lo prefiere a Pelé...

R. Lo más adorable de Garrincha no es tanto su genialidad en los campos de fútbol sino que pudiera jugarlo de manera soberbia con sus piernas churriguerescas y que, más que los balones, le encantaran los pájaros silvestres.

Daniel Samper forma parte de un 'grupo de locos' que escriben en la web 'Los Danieles'. / JOSÉ LUIS ROCA

P. "Una loca adorable" dice usted que fue la hija de Byron, Ada Byron. ¿Por qué la llevaría usted a su casa?

R. Para que me enseñe a manejar los equipos electrónicos domésticos: desde el iPhone hasta las tabletas, el equipo de sonido, el televisor y el horno temporal de microondas. Al fin y al cabo, sin su aporte científico posiblemente estos aparatos no existirían.

P. Hasta que ha aparecido su libro pensábamos que en América, y en concreto en Colombia, los nombres propios de los lingüistas eran dos o tres, pero usted descubre a Ezequiel Uricoechea. ¿De dónde lo sacó?

R. En el siglo XIX los gramáticos colombianos eran los más avanzados de la lengua española y su trabajo fue definitivo para la unidad del castellano, amenazado por la independencia de las colonias. Al frente de tan noble grupo (Caro, Cuervo, Suárez, etcétera) estuvo este científico y políglota rebosante de humor, sabio, mujeriego y precursor del exilio intelectual latinoamericano.

P. En México halló usted a Graciela Olmos, "la bandida que componía boleros". ¿Qué locura vio en ella, Samper?

R. En una época, Graciela acompañó a los ejércitos de Pancho Villa como soldadera, aquellas mujeres que trabajaban por la revolución alentando amorosamente a los guerreros. Era guitarrista, gran compositora y llegó a tener en Ciudad de México un histórico burdel que fue eje de la política y epicentro de la bohemia.

P. Acaso el gran descubrimiento, para el cine, de su libro, es la hermosura de Hedy Lamarr. Recuerda sus éxitos, pero tenían otras locuras notables que usted pone en la parte más vistosa de su libro.

R. Aparte de ser una mujer hermosísima y brillante, protagonizó en 1932 el primer desnudo del cine, se escapó de su marido (un multimillonario nazi), fue una de las primeras europeas que triunfó en Hollywood y descubrió los principios del control a distancia que hoy permite maniobrar drones y cambiar los canales de televisión.

P. Tiene un título muy colombiano (Tirofijo) para el personaje más heroico de su libro, Annie Oakley. Su destreza con el fusil no responde a sus deseos de riña o venganza. ¿Puede usted explicar en qué consiste el mérito de esta pequeña Tirofijo, como usted la llama?

R. Salvo los orinales de los gladiadores romanos, no ha habido lugar más machista que el salvaje oeste norteamericano del siglo XIX. Annie, diminuta y discreta cazadora, triunfó en ese mundo de varones; fue la mejor carabina del Wild West y la mayor atracción del colosal espectáculo de Búfalo Bill.

Una película en que Charles Chaplin y Mel Brooks se peleen el amor de Hedy Lamarr no puede ser mala

P. Y, diga, ¿qué grado de locura percibe en personas que, pareciendo normales, evidencian también un grado suficiente de locura como para aparecer entre los locos amables de los que usted llena este libro?

R. Parte del encanto de los locos adorables es que no van por ahí haciendo de loquitos. Por razones variadas, desde el estado del tiempo hasta las personas que los acompañan, parecen normales y tienen de pronto el rapto genial o noble.

P. ¿Y qué hay de los locos verdaderamente malos que hacen locuras contra los otros en el mundo?

R. Por desgracia, su poder de destrucción es infinitamente mayor que el de reparación o beneficio que aporta el loco adorable. Compare usted: en la I Guerra Mundial surgieron los tanques, las ametralladoras, el submarino, el gas fatal... Como compensación, en la balanza de bondades una loca adorable inventó en 1920 la tirita o curita. No hay color.

P. Hay para usted locos de reparto igual que hay actores de reparto. A unos y otros, ¿a cuáles se llevaría a una película?

R. Una película en que Charles Chaplin y Mel Brooks se peleen el amor de Hedy Lamarr no puede ser mala.

P. Usted sabe que Colombia ha dado grandes fantasmas que hicieron locuras con la literatura, desde Gabriel García Márquez a Fernando Vallejo o Álvaro Mutis. ¿Qué pasó en su país para que los dejaran escapar y hacer su obra, sobre todo, en fronteras extranjeras?

R. Como dije atrás, Ezequiel Uricoechea, sabio de la primera generación republicana de América, señaló la emigración como fórmula de triunfo. Muchos autores, artistas y científicos hispanoamericanos, desde Rufino J. Cuervo y Rubén Darío hasta Fernando Botero y Julio Cortázar, demostraron que Ezequiel tenía razón.

Noticias relacionadas

P. Una última pregunta, Samper, ¿de qué clase de locura está usted tocado?

R. De locología: la búsqueda y estudio de los locos.