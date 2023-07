Fernando Méndez-Leite: “Muchas cosas de estos días me dan terror”

Pocos escritores se atreverían a lo que ha hecho Fernando Méndez-Leite (Madrid 1944), cineasta, presidente de la Academia de Cine, desde la portada de su primer libro de ficción. Ha juntado ahí, en ese frontispicio tan arriesgado, las palabras fracaso y sentimental. Aquí explica por qué su novela, que, como él dice, es “una crónica sentimental de la Transición”, se titula precisamente Fracaso sentimental en la calle 50.

Equipado para la ironía, y para la melancolía, hijo de una ciudad en la que se han vivido distintos modos de la alegría y de la nostalgia, Méndez-Leite aborda aquí lo que bien podría ser, además de una descripción política de la vida en la capital, un callejero animado de Madrid. En esta entrevista él explica además, desde el título hasta el viaje, sentimental y también fracasado, lo que su personaje, un profesor de literatura, va a hacer a Nueva York, persiguiendo otro callejero, el que dejó escrito, o insinuado, Truman Capote.

Es su primera novela, ha sido publicada por Renacimiento, tiene 507 páginas. Es tan minucioso Méndez-Leite que incluye, entre otras ayudas al lector, hasta los números del callejero madrileño de aquellos tiempos, cuando su personaje (¿él mismo?) iba en busca de destinos sabrosos en la ciudad donde sigue viviendo.

P. He apuntado una dirección: Bretón de los Herreros, 54. Cuente qué pasaba ahí.

R. Ese era el piso de soltero de Ramón Gómez Redondo [importante directivo de la Televisión Española de los tiempos de la Transición] y ahí nos reuníamos los amigos. Durante la Transición coincidimos gente de los distintos mundos de la cultura en Madrid que nos veíamos en el Café Gijón, en el bar Oliver, en el Pub Dickens…. Y también ahí.

P. ¿Qué papel jugaba entonces la política en las trabazones de la amistad?

R. Un gran papel. Porque a todos nos unía la idea de acabar con el régimen franquista. Teníamos muchas reuniones para hablar de eso: qué vendría después de Franco. Había un compañerismo muy transversal. Estaban los de Comisiones Obreras y los del PT [Partido del Trabajo] y los democristianos. Todos, eso sí, con una gran afición por la cultura. Eso nos permitió sensibilizarnos en muchas cosas. Yo tenía 28 o 30 años, eran mis primeros años en Televisión Española como realizador y nuestro objetivo era la libertad, desafiar al régimen. La verdad es que ya eran los años setenta y ya no había tanto miedo y por eso hacíamos tantas cosas en contra del Régimen...

P. Era el tiempo, también, en que había que abrirse al extranjero.

R. Sí. Pero eso era algo que yo ya había hecho en el 66, cuando estudiaba Derecho y me fui a pasar un verano a París. Básicamente para ver películas, porque ahí sí estaban todas las películas, no como aquí que había censura. Durante tres meses trabajé en el almacén de una editorial y ahí en París conocí a José Luis Cuerda. Recuerdo que juntos robábamos libros políticos, sobre el marxismo y tal. Tal vez porque yo provenía de una familia muy de derechas y quería saber sobre lo opuesto. En la Universidad estuve muy comprometido políticamente, sobre todo para cargarnos al SEU [Sindicato Español Universitario].

P. Este momento que estamos viviendo, de incertidumbre política, ¿le recuerda a aquella época de la vida española?

R. No, se parece poco. Porque el mundo ha cambiado radicalmente. Sí es cierto que en todo el mundo hay un rebrote de lo que se llama neofascismo. Mira Italia, mira Francia con el auge de Le Pen. En fin: la radicalización está por todas partes, incluida España. Echo de menos la moderación, porque me cuesta identificarme con lo que veo. Pero… como presidente de la Academia de Cine, pues… no puedo expresarme mucho políticamente. Baste decir eso: muchas cosas de estos días me dan terror.

Méndez-Leite publica la novela 'Fracaso sentimental en la calle 50'. / José Luis Roca

P. En el título de su libro destaca la palabra fracaso. En un lugar tan destacado, una palabra así parece un desafío editorial…

R. Sí. Pero es un título irónico. Es una novela escrita de una manera muy automática, con total libertad, sin ninguna autocensura. El narrador cuenta su propia historia, entre burlas, ¿no? Es un narrador que tiene mucho de mí, claro. Tiene la educación, la juventud en los 60, una experiencia cultural en la Transición y el haber trabajado en la enseñanza. También es un personaje muy maniático, y sus manías incluyen la posibilidad del fracaso. O sea: es como si las cosas negativas de mi personalidad hubieran sido exacerbadas.

P. ¿Y cuáles son esas cosas negativas?

R. Una radicalidad en los posicionamientos sobre las costumbres y sobre la literatura y el cine. El narrador también es muy intransigente, yo creo que no tanto, pero bueno. Además tiene tendencia a la misantropía y esa creo que yo también la tengo. Yo soy muy maniqueo. Soy de izquierdas, pero maniqueo, cosa que no debe ser. En fin, aquí hablo mucho de mi vida de estudiante, muy pillado por los sentimientos. Cuando he querido, he querido muy intensamente. Eso es algo que le debo al cine, creo. Porque las películas están llenas de sentimientos.

P. El narrador de este libro también cuenta la vida de Madrid, como haciendo un mapa de la capital.

R. Es un mapa muy vívido, sí. La base son los trayectos en metro, demasiados, creo. Pero, bueno, es un Madrid muy burgués, también. Pero porque ese ha sido mi Madrid. Es el Madrid del barrio de Salamanca, del centro, de Argüelles, de la Ciudad Universitaria. Son mis propios paisajes.

P. Esos sitios, y los amigos.

R. Sí. Porque la amistad es importantísima. Yo tuve una infancia muy solitaria, me crie con mi abuela y mi bisabuela en un caserón de la calle Alcántara, relativamente alejado de mis padres y de mi hermana. Así viví mis nueve primeros años.

Cuando yo cumplí un año, nació mi hermana y mis padres me llevaron con las abuelas. Por eso tuve una infancia solitaria y de niño hiperprotegido y obsesionado por las películas"

P. ¿Por qué?

R. Pues… no lo sé. Porque nunca lo pregunté. Cuando yo cumplí un año, nació mi hermana y mis padres me llevaron con las abuelas. Por eso tuve una infancia solitaria y de niño hiperprotegido y obsesionado por las películas. A los 10 años volví a casa de mis padres y… como que para entonces yo tenía muchas dificultades de comunicación. Tardé mucho en tener algún amigo y luego en la adolescencia luché mucho por ser reconocido. Todo eso es una historia muy larga. Yo estuve un año en un colegio interno, rodeado por muchos niños con síndrome de down y otros problemas. Eso me dotó de mucha inseguridad. Pero al llegar al Colegio del Pilar, por fortuna, las cosas cambiaron. Salí de mi ostracismo interior y conseguí un lugar al sol.

P. ¿Cómo ha influido lo que ha vivido para construir ahora esta ficción?

R. En esta novela yo no quería que saliera mi faceta cinematográfica. Pero el cine apareció en la página dos [risas]. Es que el cine me apasiona desde la infancia, ha tenido una importancia cultural tremenda para mí, porque gracias al cine comenzaron a interesarme la historia y la literatura. Luego me importaron la pintura y la música. O sea: cada película me despertaba más intereses culturales. En el colegio yo era el que sabía de cine y eso me gustaba. Los compañeros acudían a mí y eso me ayudó mucho a socializar.

P. En este libro también hay episodios musicales, pero con músicos extranjeros. Tal vez porque de Madrid pasa a narrar Nueva York.

R. Sí. El origen de esta historia es una película que no he conseguido hacer: la historia de una relación que se produce en un tiempo limitado en una ciudad que no es la mía. El protagonista tiene un tiempo limitado para hacer una conquista y… Nueva York apareció desde el primer momento. Quizá porque a mí Nueva York siempre me ha resultado fascinante. Fui por primera vez a los 21 años con una beca de estudiante y quedé muy impresionado. Por eso he vuelto muchísimo a lo largo de mi vida. Hace poco descubrí que una película que me encantó cuando era niño, Hablan las campanas, tiene una escena en la que unas monjitas van a Nueva York y se deslumbran con la ciudad. Pues yo me identifico mucho con esa escena.

P. En este libro hay juegos literarios como si también la novela fuera una película.

R. Yo diría lo contrario: en la novela me meto en juegos literarios en los que nunca me metería en el cine. En el cine me gusta la narración clásica, a poder ser en un solo tiempo continuado, porque me ponen muy nervioso los saltos temporales. En cambio, en la novela cambio de punto de vista, me invento muchas cosas fantásticas dentro de algo que parece realista. O sea: aquí sí juego, salto… Y en una película, no. A mí me divierten mucho las reflexiones puramente literarias. Por ejemplo: la defensa de los adverbios. Como aquí narro en primera persona, pues… necesito muchos adverbios. Todo con enorme respeto para los escritores, eh. Porque sé que esta novela es una intromisión a un terreno que no es el mío.

A veces tengo la sensación de que el único que compra periódicos soy yo. Compro unos cinco al día, los reviso, recorto cosas que me interesan y luego las voy leyendo"

P. En la novela aparecen los quiosqueros, a los que usted señala como una especie destinada a desaparecer…

R. Sí, qué pena. A veces tengo la sensación de que el único que compra periódicos soy yo. Compro unos cinco periódicos al día, los reviso, recorto cosas que me interesan y luego las voy leyendo. Tengo un poco de síndrome de Diógenes. Con los periódicos y con las postales y con las películas… Pero, bueno, tengo la sensación de que la prensa casi está desapareciendo. Y los digitales… no los entiendo mucho. Un domingo me senté frente a un quiosco y sólo vi que llegaban clientes mayores, ningún joven. ¡Que pena!

P. ¿Cuáles son sus afinidades literarias?

R. Pues la literatura americana, sobre todo. Pero la literatura española me ha interesado siempre mucho, eh. Leo muchas novedades. Y me gustan mucho Manuel Vázquez Montalbán, Javier Marías… autores así.

P. En el libro dice: “La vida rima”. Es un buen título.

R. Esa es una frase que me chivó Ana Belén y me encantó. La vida rima, sí. Mi vida, por ejemplo, rima con el azar, con circunstancias imprevistas que han cambiado mi destino, tanto personal como profesional. Para bien o para mal. Yo no habría podido escribir este libro sin haber viajado mucho a Nueva York en los 80. Y eso ocurrió porque en los 80 ocupé la Dirección General de Cine, a la que llegué por casualidad. Alguien le mencionó mi nombre a Javier Solana y él me llamó y yo acepté. También me casé con mi primera mujer porque una compañera de la tele me presentó a una de sus amigas. Y me casé con ella. Mira qué suerte, qué casualidad tan maravillosa. Pues así gran parte de mi vida: una casualidad tras otra.