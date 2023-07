Qué hacer en Madrid esta semana: 'Clima Fitness', 'Festín musical en familia', Los Jueves del Lázaro...

El Teatro Real cierra su temporada con una serie de conciertos líricos pensados para toda la familia, en los que los más pequeños podrán acercarse a la música clásica de forma divertida y participativa. Hasta mediados de julio, han organizado ocho sesiones que tendrán lugar en el Real Teatro de Retiro y en las que escucharemos obras de compositores como Vivaldi, Mozart, Chaikovski, Brahms o Strauss, así como el All You Need Is Love de Los Beatles. El guion y la presentación del espectáculo corren a cargo de Fernando Palacios y la dirección musical es de Lara Diloy. Además, en la web del Real Teatro de Retiro hay una guía didáctica con actividades para todas las edades, que permite a los más pequeños conocer un poco mejor las piezas que sonarán en el concierto.