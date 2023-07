De Calamaro's en su tinta a Gansos Rosas: un festival de bandas tributo para desgañitarse en el verano madrileño

8 Se lee en minutos



Cuenta la leyenda que, a mediados de la década de los diez del siglo XX, Charles Chaplin se presentó a un concurso de imitadores de Charlot celebrado en la ciudad de San Francisco. A pesar de haber sido el creador del personaje, el actor británico perdió la competición porque, en opinión de jueces y público, uno de sus imitadores era mejor que el original.

Unas décadas más tarde, en 1983, Andy Warhol viajó Madrid para clausurar la exposición Cuchillos, pistolas, cruces en la Galería Vijande. Tras asistir a diferentes compromisos, entre los que se encontraba una rueda de prensa y un cóctel en la residencia de la familia March, el artista insistió en visitar el Museo del Prado. Nada más entrar a la pinacoteca, preguntó por la tienda de recuerdos. Una vez allí, estuvo un buen rato mirando tarjetas postales con las reproducciones de los cuadros y, tras adquirir una de un bodegón de Zurbarán, abandonó el edificio asegurando que era un museo magnífico y que le había encantado.

Mientras que el mundo clásico valoraba la originalidad por encima de todas las cosas, la era industrial comenzó a encontrar atractiva la producción en serie y la postmodernidad reivindicó la copia y sus variaciones como objetos que pueden resultar tan interesantes y válidos artísticamente como el modelo en el que se inspiran. Ejemplo de este espíritu de los tiempos es el Festival de Tributos, un evento organizado por las salas Siroco y El Sol que, desde este sábado 8 de julio y hasta el sábado 9 de septiembre, acogerá veintidós conciertos de bandas que recrean el repertorio de grupos y artistas que son un referente en el mundo del pop y el rock nacional e internacional.

Hysteria, los Muse castizos. / Cedida

"En la actualidad hay una escena muy potente dedicado a este tipo de bandas. De hecho, en ocasiones se juntan varias de ellas y llegan a actuar en recintos como La Riviera o en el WiZink Center", explica Toño Villar, responsable de programación de la sala Siroco. Si bien durante el resto del año este tipo de grupos no tienen cabida en su programación, todo cambia cuando llega el verano. "Durante la temporada de septiembre a junio preferimos potenciar aquellas bandas que tienen su propio repertorio. Sin embargo, cuando llegan estas fechas y los grupos se van a actuar a los festivales, sí que programamos bandas tributo. Para nosotros es un win win porque podemos dar oportunidad a todas las propuestas y mantener la programación durante esta época".

Si bien las bandas tributo han encontrado su hueco en Siroco desde hace varios veranos, ha sido este año cuando la sala, en colaboración con El Sol, de los mismos propietarios, ha organizado un festival más potente y ambicioso, con una imagen gráfica creada para la ocasión por Álvaro Pérez Fajardo y con más de veinte grupos seleccionados. "A algunos ya los conocíamos porque han tocado en la sala anteriormente y otros nos han escrito a lo largo del año, pero no habíamos podido programarlos por la razón que antes te decía", comenta Villar que explica que "las bandas han sido seleccionadas por su calidad y solo cuando nos han escrito grupos que hacen el mismo tributo, hemos tenido que elegir y dejar a uno fuera porque no tenía sentido programar dos fechas con el mismo tributo».

El cartel de Festival de Tributos../ Cedida

Reyes (y reinas) del rock

Las entradas, cuyo precio oscila entre los 8 euros del concierto homenaje a Los Suaves y Barricada del grupo Santa compaña y los 18 de Gansos Rosas, banda tributo al grupo liderado por Axl Rose, están ya disponibles online en las webs de Siroco y El Sol, cuyos escenarios acogerán en las próximas semanas homenajes a Led Zeppelin de la mano de Last Zeppelin; a The Doors, por parte de The Doors Are Open; a Nirvana por Radiobleach; a Muse por Hysteria y a AC/DC por Rosie’s In Hell, banda tributo al conjunto australiano cuya principal característica es que está formado por mujeres.

Las componentes de Rosie's In Hell, banda tributo a AC/DC. / Cedida

"La idea fue reunir a un elenco de grandes músicas para que desplegaran en el escenario todo su buen hacer y, desde el principio, pensamos en AC/DC. Posteriormente y en esta misma línea línea, hemos lanzado otros grupos formados íntegramente por mujeres como Las Reinas, que son un tributo a Queen", comenta Manuel Mota desde Morgana Music, agencia de contratación que acostumbra a prestar un especial apoyo a las mujeres que intentan abrirse camino en el mundo de la música rock y que, además de esos grupos femeninos, lleva la representación de otras bandas tributo como The Hurricanes, en homenaje a Scorpions, Rock The Night (tributo a Europe), Cadillac Solitario (homenaje a Loquillo), Satán (al grupo Santa) y Alejandría (tributo a Sangre Azul)

"La idea de hacer una banda tributo a AC/DC se debe a que no hay grupo en la historia de la música que haya conseguido reunir a una cantidad tan heterogénea de publico como lo han hecho ellos —continúa Manuel Mota—. Es una explosión de energía que todo el mundo quiere escuchar al menos una vez en la vida, con independencia de que te guste o no el rock. Si a esto unes la afición de las integrantes a esta mítica banda así como su calidad musical, el resultado es el que todo el mundo podrá ver en el Festival de Tributos el viernes 18 de agosto".

Ese día, los que acudan a la sala Siroco escucharán una selección de los mejores temas grabados por la banda de los hermanos Young lo largo de su historia, presentados dentro de un espectáculo que recrea muchos de los elementos distintivos de AC/DC. "Concebimos nuestras actuaciones no solo como un concierto de rock, sino como un show del grupo original, en el que queremos que el público experimente la sensación de estar allí. Por eso cuidamos todos los detalles, desde las gorras de nuestra cantante hasta el uniforme modelo 'Angus Young femenino' de nuestra guitarrista solista, pasando por las intros que suenan a lo largo del concierto y que intentan reproducir aquellos grandes shows de AC/DC".

Si bien la mayor parte de los veintidós conciertos programados en el Festival de Tributos son homenajes a bandas o artistas extranjeros, hay que destacar también la presencia de grupos que recrean las canciones de artistas españoles y latinoamericanos de los años 80 y 90. Por ejemplo, El último de la fila por parte de Querida Milagros; Buenas noches Rose a cargo de Los chicos del coro; Extremoduro, por la banda Ama; Héroes del Silencio por el grupo Iberia sumergida; Estopa por Repartiendo estopa; Pereza y El canto del loco por La pereza del loco. Y también Andrés Calamaro. En el caso del artista argentino, sus canciones serán interpretadas por Calamaro’s en su tinta, grupo liderado por Agus Llamazares, músico profesional que acostumbra a compaginar el teatro musical, su carrera como cantautor y su proyecto personal Primavera de Praga, con la recreación de los éxitos del autor de El Salmón.

Me pongo las gafas de sol y en algún momento imito un poco su forma de cantar o de moverse, pero por lo general intentamos no caer mucho en es" Agus Llamazares, Calamaro's en su tinta

"Descubrí a Calamaro cuando era niño. Estaba viendo De domingo a domingo con Belinda Washington cuando salió a presentar Flaca. No tenía ni idea de quién era, pero me entró la canción de una forma especial. Luego desapareció de mi playlist hasta que, en la facultad, mi amigo Sergio Delgado, uno de los miembros fundadores de Calamaro’s en su tinta, me prestó un recopilatorio de Los Rodríguez y el concierto Made In Argentina de Calamaro. Me entró una obsesión y prácticamente no oí otra cosa en el coche durante toda la carrera... Se me acabó pegando hasta el acento y la forma que tiene de hablar, tan suya", explica Llamazares, que en el escenario procura dejar a un lado la teatralidad y la imitación para centrarse en la música. "Me pongo las gafas de sol y en algún momento imito un poco su forma de cantar o de moverse, pero por lo general intentamos no caer mucho en eso. De hecho, según la canción, a veces la clonamos musicalmente y en otros casos nos permitimos más licencias para tocarlas a nuestra manera y hacer una verdadera versión propia".

Agus Llamazares, líder de Calamaro's en su tinta, banda tributo a Los Rodríguez y Andrés Calamaro./ Cedida

En lo que se refiere al repertorio, los que acudan el próximo 14 de julio a Siroco para ver a Calamaro’s en su tinta se encontrarán temas de todas las etapas del artista argentino, centrándose especialmente en su trayectoria con Los Rodríguez —que tocaron no pocas veces en esa misma sala antes de ser famosos—, canciones de su etapa en solitario y algunas caras B. "Soy muy de caras B, y Calamaro tiene una cantidad de caras B como para volverse loco", reconoce con efusividad Agus Llamazares que, por casualidades de la vida, es vecino del artista.

"Vivimos muy cerquita, pero no he tenido el gusto de cruzármelo. No se si le consta que existimos, pero no será porque no haya empapelado varias veces nuestro barrio, y otros muchos, con nuestros carteles", comenta Llamazares, al que el hecho de que Calamaro pudiera apareciera en uno de los conciertos de la banda le produce tanta ilusión como temor. "Obviamente sería un honor, una experiencia y un sueño, pero soy muy autocrítico y el miedo a decepcionarle me hace casi preferir que siga la cosa así. Aunque, por otra parte, la banda está sonando mejor que nunca así que... ¿quién sabe?".