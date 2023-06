Siouxsie, del gótico al Renacimiento

Siouxsie, en el centro del escenario rodeada de su banda, durante su concierto en las Noches del Botánico.

Había una merecida y justificada expectación por volver a ver sobre un escenario a Susan Ballion, de nombre artístico Siouxsie, la exlíder de los Banshees, que decidió aparcar hace diez años su carrera musical, tanto de los estudios de grabación como de las actuaciones en directo. Merecida y justificada expectación. Se exageraría si se hablara de ‘máxima’, como generosamente se regala el halago a nombres con menos fuste que la londinense (la cantante británica y su banda nunca fueron un grupo de masas ni de estadios —mucho menos la que secundó a los Banshees tras su separación, The Creatures—), pero mínima tampoco, si nos atenemos a la numerosa parroquia congregada en el recinto que acoge las Noches del Botánico en Madrid, con casi tres cuartos de entrada entre grada y pista. Bien. Mucho más de lo que jamás concitó en el Rock Ola.

Se podrá decir que la voz le da lo justo para orillar los tonos altos en algunas canciones; que más de uno esperaría verla salir de las bambalinas del backstage con el outfit con el que grabó con los Banshees —con Robert Smith (The Cure) en un discreto segundo plano— aquel soberbio directo de nombre Nocturne en el Royal Albert Hall en 1983. Pero ni Siouxsie ha albergado nunca pretensiones de soprano ni tiene un puesto en la historia de la música por cantar como Céline Dion. Precisamente, su timbre de voz poderoso y envolvente, a capas y hermoso, casi germánico, como apunta el amigo Rafa Cervera, constituye uno de los principales rasgos de su identidad como intérprete. En 2023, más de tres décadas después de sus días de gloria y tras un decenio sin entonar un estribillo, Siouxsie es una magnífica señora de 66 años que está en muy buena forma y que no ha perdido un ápice de la capacidad de atracción que atesora como personaje. Ya no viste de negro. Las modas pasan, la clase y el estilo perduran.

¿Y quién estaba allí para verlo? Probablemente, muchos de los que se convirtieron en seguidores de primer nivel desde mediados de los años 70 y, sobre todo, de la primera mitad de la década siguiente, cuando Siouxsie and The Banshees, Joy Division, The Cure y Bauhaus se repartían las preferencias del público dentro de aquel movimiento nacido de las cenizas del punk que se vino en llamar gótico o siniestro. Mucho color negro, y mucho rouge, mucha raya pintada (ellos y ellas), mucha camiseta de los Banshees, de los Cure, de Joy Division (esta vez casi justificadamente), de Parálisis Permanente y la de los despistados de siempre con la de los Ramones. Hay que quererlos. Son buena gente.

Habrá quien piense que la banda que acompaña a la artista carece de la magia de los Banshees, que no es lo mismo sin Steve Severin, sin Budgie, incluso sin MaCgeoch (claro, y sin Robert Smith, y sin Marco Pirroni y Sid Vicious, que fueron Banshees cinco minutos). Siouxsie Sioux está arropada por una banda muy potente que logra clavar las guitarras y las baterías que envolvían las composiciones de su lideresa.

En lo que resultó ser el séptimo concierto de la gira de regreso (Siouxsie ya no es gótica, si acaso renacentista, por renacida), la colección de canciones no defraudó. Desde Nightshift, con la que abrió, hasta sus temas más reconocibles, Arabian night, Cities in the dust, Sin in my heart, el Dear Prudence de los Beatles, Christine o Spellbound, con la que cerró. ¿Que faltaron clásicos? Sobre gustos… Acaso Melt o Cascade. No tocó Israel ni The passenger, de Iggy Pop, ambas incluidas en este regreso, pero a cambio regaló Happy house y Hong Kong Garden, además del But not them de The Creatures y cuatro joyas de Mantaray, de 2007, su magnífico y hasta ahora único álbum en solitario. Y eso es lo que muchos querríamos volver a ver: material discográfico nuevo y su regreso a las actuaciones en vivo. La espera merecía la pena. Nos gusta Susan Ballion, pero queremos más a Siouxsie. Probablemente, ella no tenga la misma opinión.