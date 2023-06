'Top Secret': los espías de cine toman CaixaForum Madrid

Aparentemente, el cine y el espionaje son actividades ajenas entre sí. Salvo las historias protagonizadas por espías, que han dado lugar a todo un género cinematográfico, no parece que los puntos en común sean demasiados. Sin embargo, si se profundiza un poco más, comienzan a surgir las coincidencias. "El espionaje y el cine son actividades semejantes y, al mismo tiempo, antitéticas. Ambas se dedican a observar, a grabar imágenes y sonidos pero, mientras que una se desarrolla en las sombras, la otra es el arte de la luz", explicaba este martes Matthieu Orléan en la presentación de Top-Secret. Cine y espionaje, exposición que permanecerá abierta en la sede madrileña de CaixaForum hasta el 22 de octubre, antes de iniciar un periplo que la llevará a Barcelona, Zaragoza, Valencia y Sevilla.

Comisariada por el propio Orléan y Alexandra Midal, Top Secret es la tercera colaboración entre La Cinémathêque Française y CaixaForum, después de las exposiciones Vampiros. La evolución del mito y Cine y moda. Por Jean Paul Gaultier. Dividida en seis partes, la muestra explora los vínculos entre el cine y el espionaje a través de más de doscientas cincuenta piezas procedentes de museos, archivos públicos, colecciones privadas —como la Colección Stéphanie M., especializada en materiales muy raros y escasos procedentes de la antigua URSS—, e instituciones como Filmoteca Española y Filmoteca de Cataluña, que han cedido algunos contenidos relacionados con el cine español como, por ejemplo, carteles del artista Mac o imágenes de Estambul 65 de Antonio Isasi-Isasmendi.

"Hemos elegido el término espionaje y no espía ['espion' en francés] porque hemos querido hacer una exposición con perspectiva de género. El espionaje es una actividad compartida también por las mujeres espías ['espionnes' en francés], tanto en la vida real como en el cine. Ejemplo de ello es Hedy Lamarr, inventora de un sistema de codificación que, posteriormente, daría lugar al GPS y la Wi-Fi, o el personaje de Protéa, la protagonista de la película del mismo nombre rodada en 1913, y que era experta en artes marciales, lo que la alejaba de esa mujer tipo honeypot que era una trampa para los hombres", comentaba Alexandra Midal que, a pesar de estos ejemplos, reconocía que la seducción ha sido un elemento muy presente en esa relación entre el cine y el espionaje.

"Aunque es cierto que ha sido el cine el que ha popularizado el prototipo de espía romeo personificado en la figura de James Bond, en la realidad todos los servicios secretos, con la KGB y la Stasi a la cabeza, han recurrido a la seducción como herramienta para conseguir información tanto por parte de espías hombres como de espías mujeres", una realidad que queda patente en la segunda parte de la exposición, donde se muestra abundante material, entre fotografías, carteles de películas y recortes de prensa de la época, relacionados con Mata Hari. Durante la Primera Guerra Mundia, esta bailarina nacida en Holanda, que vivió siempre envuelta en un halo de misterio, trabajó para Francia y Alemania como espía, empleando para ello su belleza y su sensualidad, hasta el punto de utilizar los movimientos de sus brazos durante sus actuaciones para transmitir mensajes en código.

Como afirmaba durante la presentación a la prensa de la exposición Elisa Durán, directora general adjunta de la Fundación ”la Caixa”, hace mucho tiempo que "el cine dejó de ser un mero entretenimiento". Las películas son arte, historia, experimentación e incluso propaganda. El hecho de que en la sociedad occidental buena parte de los materiales cinematográficos procedan de Estados Unidos, ha provocado durante décadas que la forma de abordar hechos históricos como la Guerra Fría, se haya hecho siempre cargando las tintas contra el bloque soviético. Para compensar esta situación y del mismo modo que han hecho ponderando las desigualdades de género, los comisarios de Top-Secret. Cine y espionaje han incluido en la muestra piezas procedentes de la antigua URSS, que demuestran el talento de los espías del otro lado del telón de acero a la hora de obtener información, esconder mensajes o pasar desapercibidos.

Entre esas piezas se incluye un ejemplar de la máquina Fialka –equivalente soviético a Enigma que, a diferencia de esta, no ha encontrado todavía un Alan Turing capaz de desencriptarla—, o una colección de imágenes de un antiguo manual de la Stasi con consejos sobre cómo vestirse y peinarse para que sus agentes pasasen desapercibidos entre diferentes grupos sociales. Unas instantáneas que, si bien ahora pueden resultar bochornosas, debieron de resultar muy útiles, habida cuenta de la eficacia represiva de la policía política de la Alemania oriental.

Noticias relacionadas

"La Guerra Fría no ha terminado. Gracias a los nuevos dispositivos tecnológicos ahora más que nunca todos somos espiados y todos somos potenciales espías", afirmaba Matthieu Orléan que, junto a Alexandra Midal, ha planteado diferentes niveles de disfrute de la exposición. Entre ellos está la exhibición de obras de arte relacionadas con el cine de espionaje o con el espionaje en sí mismo. Por ejemplo, un óleo de Jean-Luc Blanc que representa a Simone Signoret en su papel de Mata Hari, una pieza de Warhol inspirada en la interpretación que Greta Garbo hizo de ese mismo personaje, un busto de Hedy Lamarr o una serie de fotografías que la artista Sophie Calle realizó a las pertenencias de los huéspedes del hotel en el que trabajaba como camarera de piso sin conocimiento de ellos.

Andy Warhol, The Star: Greta Garbo en el rol de Mata Hari, 1981./ © The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts