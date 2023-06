Jens Liljestrand, escritor: "La gente no es consciente del problema del cambio climático salvo que se queme el lugar en el que está"

"¿Libros? ¿La gente aún lee libros?", pregunta uno de los personajes de Mientras todo arde (Destino, 2023), la primera novela de Jens Liljestrand. En ella, este escritor y crítico literario sueco narra la historia de varios personajes afectados por unos graves incendios que asolan las costas suecas y cuyo origen está en el cambio climático. Una historia que, a día de hoy, ya no se puede calificar de distópica, sino de realidad, y cuya lectura podría servir para concienciar a la población del grave problema al que se enfrenta, si no fuera porque la lectura ya no ocupa el lugar que algún día ocupó.

"Es cierto que nuestra cultura se está alejando de los libros. Sin embargo, como no soy actor, ni dirijo películas, escribo, que es lo único que sé hacer. Si me pongo a pensar, no recuerdo la última vez que se habló de un libro del mismo modo en que se habla de, por ejemplo, Succession o de Juego de Tronos. De hecho, si fuera a Estados Unidos a hablar de Mientras todo arde y alguien preguntase '¿habéis visto Succession?', todo el mundo dirá que sí, pero no sé si sucedería lo mismo si se les preguntase si han leído mi libro. Lamentablemente, en nuestra sociedad los libros están siendo sustituidos por otros productos como los audiolibros, las series o las películas. Sin ir más lejos, ya hay conversaciones para adaptar Mientras todo arde al medio audiovisual, aunque todavía no hay nada cerrado", explica Liljestrand, que, curiosamente, escribió la novela en un idílico entorno muy relacionado con el mundo del cine.

"Llevaba varios años trabajando como crítico literario especializado en no ficción, cuando recibí una beca de la Fundación Ingmar Bergman. El realizador tenía varias casas en la isla de Fårö, en la costa del Mar Báltico, y la beca, además de una dotación muy generosa, me permitía vivir en la casa del propio Bergman. Al haber sido crítico literario, me resultaba muy difícil ponerme a escribir porque temía la reacción de mis colegas. Por eso, me sentaba ahí a las 9 de la mañana y no me decidía a hacer nada, hasta que un día, me planteé que sería buena idea escribir un libro en honor de Bergman. Una novela que fuera apocalíptica, que tratase sobre la familia y que tuviera ese toque angustioso tan característico del director. Eso fue lo que me permitió quitarme ese miedo a la crítica. Por tanto, les doy las gracias al espíritu de Bergman y a su fundación".

Dramatis personae

Dividida en cuatro partes, Mientras todo arde está narrada por otros tantos personajes relacionados entre sí, que se enfrentan de diferente manera a los incendios forestales que amenazan sus vidas y a las consecuencias de los mismos. Esos personajes son Didrik, un padre y marido infiel que toma decisiones en las que prima su narcisismo por encima de la seguridad de su familia; André, el hijo de un famoso tenista que busca vengarse de la poca atención dispensada por su padre, un neoliberal despreocupado por el medio ambiente; Vilja, la hija adolescente de Didrick, que demuestra más sensatez que sus dos progenitores juntos, y Melissa, amante de Didrick, que está residiendo temporalmente en el piso de lujo del padre de André gracias a su labor como influencer en el campo del negacionismo del cambio climático.

Para ella, la mayor preocupación es ella misma y tiene claro que es de ella de quien tiene que cuidar y no de las generaciones futuras. Por eso, no creo que sea negacionista. Es simplemente egoísta"

"No estoy de acuerdo en que el personaje de Melissa sea negacionista. Lo que en realidad le sucede es que el cambio climático le da igual, que tal vez sea casi peor. Según ella, la especie humana no va a estar en la Tierra un millón de años, lo cual es cierto porque, aunque suene duro, nadie va a estar aquí para siempre. Un día nos extinguiremos y, cuando eso suceda, a alguien le va a tocar ser el último humano. Así que, ¿por qué no disfrutar? Ese es el planteamiento de Melissa que, cuando lo expresa, no lo hace como un chiste, sino como algo de lo que está verdaderamente convencida. Para ella, la mayor preocupación es ella misma y tiene claro que es de ella de quien tiene que cuidar y no de las generaciones futuras. Por eso, no creo que sea negacionista. Es simplemente egoísta", explica Jens Lilestrand, que achaca ese egoísmo y falta de perspectiva al hecho de que el cambio climático no se concibe como un peligro a corto plazo.

A cámara lenta

"Acabo de volver de Suiza. Los datos dicen que, en cien años, no va a haber más glaciares en ese país. A pesar de ello, a la población le da igual porque está convencida de que se las apañará sin glaciares. De hecho, la gente no es consciente del problema que supone el cambio climático salvo que, como ocurre con los personajes del libro, se queme el lugar en el que tú estás, la granja de tus amigos o que haya un incendio tan cerca de ti que haga que el humo te impida respirar, como ha sucedido recientemente en Nueva York a consecuencia de los incendios de Canadá", reflexiona Liljesrtand, convencido de que, por muy traumática que pueda ser una mala experiencia, el ser humano se sobrepondrá a ella y seguirá adelante.

Un bosque quemado tras un incendio en Ljusdal, Suecia, en 2018. / Mats Andersson - EPA/EFE

"Si tu casa estuviera ardiendo, estarías asustando y sufrirías un ataque de pánico, pero tan solo durante veinte minutos. Tal vez entrarías en la vivienda, sacarías, el ordenador, las fotos, a tus hijos, las joyas… Luego saldrías a la calle y, transcurridos esos veinte minutos, preguntarías: '¿qué hay de cena?'. Evidentemente estoy exagerando, pero lo que sí es cierto es que el problema del cambio climático es un fenómeno muy lento, que afecta a los cimientos de nuestra sociedad y al que no vamos a responder de una solución contundente e inmediata. Se van a construir más coches eléctricos, se van a cambiar las pajitas de plástico por las de papel, pero no vamos a parar toda la actividad económica para resolverlo", comenta Liljestrand que, a pesar de lo que narra en Mientras todo arde, es optimista ante el futuro de la humanidad.

"Estoy convencido de que sobreviviremos al cambio climático. Posiblemente sea difícil vivir en las partes más calurosas del planeta, como España, donde creo que vais a tener muchas complicaciones, pero continuaremos viviendo aquí. En todo caso, los humanos somos una especie muy buena en resolver problemas, como demuestra que haya habido una pandemia y hayamos encontrado una vacuna rápidamente. Por eso, aunque sé que encontraremos esas soluciones, también creo que debemos ser conscientes de que esas respuestas al cambio climático provocarán, a su vez, otros problemas que tendremos que resolver. Por ejemplo, la necesidad de obtener determinados metales que son imprescindibles para fabricar los coches eléctricos. Para conseguir esos metales, habrá conflictos y guerras, pero eso ya está ocurriendo actualmente en el Congo, en Dafur o en Ucrania. En todo caso, y aunque esta crisis pasará, no creo que los humanos consigamos vivir nunca en un paraíso".