Chris Isaak y la eterna vigencia del rock

Stockton, una ciudad mediana de California cercana a San Francisco y Sacramento, ha producido dos nombres importantes de la música reciente: Chris Isaak y Pavement. Dos proyectos artísticos vecinos y cercanos en el tiempo, pero que no podrían tener filosofías más diferentes. Allí donde Pavement, la banda de Stephen Malkmus, transgredió todos los límites del pop y del rock clásicos para crear una cosa nueva, o al menos más libre, Isaak cogió ese mismo corsé y se lo ató lo más fuerte que pudo, siempre bien ceñido al canon de los maestros. Lo que resultó de aquello no fue un tipo constreñido y sofocado por esa herencia, sino más bien lo contrario. El cantante del tupé y la nariz rota se parece a todo lo que hubo antes, pero pocos han conseguido hacer rock’n’roll de toda la vida tan bien como lo viene haciendo él desde que entró en escena.

Este jueves, el festival Noches del Botánico bullía con un público que casi llenaba el recinto. Había algo de exorcismo rockanrolero en el ambiente, de padres y abuelos -los cuarentones eran la franja más joven de los congregados- que necesitaban reunirse por unas horas para olvidarse de lo que sus hijos y nietos escuchan en el colegio. Ganas de volver a un tiempo, allá por los años 80 y 90, en el que todas las generaciones de una casa coincidían en la pasión por cierta música: la que habían hecho veinte años antes unos cuantos maestros americanos a base de virtuosismo vocal y maestría compositiva. Esa época en la que las canciones de Otis Redding y Roy Orbison salían en todas las películas y los recopilatorios de Lo Mejor del Soul y las mezclas de Jive Bunny se anunciaban en la tele. Anoche se trataba de celebrar ese canon atemporal que para las jóvenes generaciones ya no existe. Y Isaak vino para servírselo en bandeja de plata.

Arrancó con American Boy, un animado tema de country-rock de esos en los que suena un ‘baby’ cada tres palabras, y que pilló al público con el pie cambiado: ¿ya había que ponerse a bailar, a la primera? Isaak había salido pletórico al escenario, con un traje country de un azul celeste tan refulgente que no había forma de mirar a otra parte. Bromeaba, alababa las virtudes de España y los españoles y se presentaba como un entertainer mediocre cuando en realidad todo el mundo sabía, él también, que estaba ante el mejor posible. Se confirmó enseguida: cuando empezó a entonar la tercera canción, Waiting, una balada de las de hacer arrumacos, se bajó a la pista, comenzó a cantar entre el público y atravesó el recinto hasta colocarse en la grada enfrente del escenario. Habían pasado diez minutos y el Botánico ya era totalmente suyo, como un casino de Las Vegas en las manos de un Elvis o un Dean Martin.

El artista, entregado a su público en el concierto de las Noches del Botánico. / Ricardo Rubio - EP

La discusión sobre si Isaak es o no es un one-hit-wonder, un astro de un solo éxito, es de esas que se hacen eternas en internet. El cantante lo sabe, y quizá por eso anoche despachó enseguida la canción que tiene la culpa y que era la que casi todo el mundo había ido a escuchar: esa Wicked Game que arrasó en las listas en 1991 empujada, entre otras cosas, por el apadrinamiento de David Lynch y su Corazón Salvaje. La cosa casi acababa de empezar y ya sonaba el hit, como si los músicos hubieran querido quitárselo de encima antes de que nadie se lo pidiera. Cientos de pantallas se encendieron a la vez para registrar el momento, en una especia de misa alumbrada por velas digitales, y Isaak la abordó sin presentación alguna, empezando a cantarla casi con desgana. Luego, a medida que la canción avanzaba, el propio artista parecía irse dando cuanta de la grandeza infinita de esa balada atmosférica y desesperanzada, eterna. Cuando llegó a su último y conmovedor verso, “nobody loves no one”, Isaak ya estaba completamente dentro de ella. Solo esa canción vale toda una carrera, y eso él también lo sabe.

Pero por si alguien tenía alguna duda, a lo largo del concierto se demostraría que el californiano y su banda son mucho más que esa pieza redonda. Son, antes que nada, una banda de rock perfecta que se conserva en plena forma. Y por eso brillan especialmente cuando encadenan Go Walking Down There, Speak of the Devil y la Pretty Woman de Orbison, esta última con los teléfonos y sus cámaras de nuevo ardiendo. Luego llegarían más versiones, las habituales: Only the Lonely, también de Orbison, o la Can’t Help Falling’ in Love que popularizó Elvis, momentos buscados para el alarde vocal de Isaak, grandioso en baladas como esas o como Forever Blue, esta compuesta por él y que da título al disco más popular de su carrera.

Tantas eran la emoción y las ganas en este primer concierto de su gira que pidió al público que avisara a sus canguros de que volverían tarde a casa, porque la jam session acababa de comenzar. Y así fueron cayendo muchas de las imprescindibles: con Don’t Make Me Dream About You sacó a unas improvisadas -o no tanto- bailarinas al escenario, San Francisco Days fue de las más coreadas por el público, y no pudo faltar la “española” -la compuso aquí- Blue Spanish Sky. Se notaba lo bien engrasada que está una banda de cuatro tipos que llevan décadas tocando juntos -el quinto, a los teclados, es ‘el nuevo’- y que hasta han compartido programa de televisión, aquel The Chris Issak Show que tuvo cierto recorrido a principios de los 2000. Tocan como maestros, se entienden con un simple guiño, improvisan y cambian el setlist a placer y hasta se permiten hacer coreografías, a pesar de esas rodillas de jubilado, al compás de sus canciones.

Isaak y sus Silvertone, que así se llama la banda, se llevan y se lo pasan bien, y eso se nota. El comentario común durante el concierto era el buen rollo que llegaba del escenario en todo momento. También en la conclusión: para la propina, el cantante se cambió de traje y salió embutido en uno que imitaba a una bola de espejos y reflejaba una luz cegadora. Se volvió a constatar el gran compositor y sobre todo arreglista que es con otra de esas piezas de atmósfera perfecta, Can’t Do A Thing (To Stop Me). Cantaron en español su ranchera habitual, La tumba será el final. Y cerraron con la balada country The Way Things Really Are. Había una armonía particular entre la noche fresca de la Ciudad Universitaria, el jardín fragante que acoge los conciertos y ese señor con pinta de Ken (el de Barbie) entrado en años, bien peinado y seguro que perfumado, que se despedía desde el escenario de un público entregado. Visto lo visto, no parece que esta sea la última vez que se encuentren.