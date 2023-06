'Outlander 7', un amor a través del tiempo empañado por la Guerra de la Independencia Americana

Sam Heughan y Caitriona Balfe, en la séptima temporada de ’Outlander’. / MOVISTAR PLUS+

Se suele decir que el amor puede con todo. Lo que ya no es tan normal es que pueda sobrevivir a través del tiempo, que es lo que les pasa a los protagonistas de Outlander. Movistar Plus+ estrena este sábado 17 de junio la séptima temporada de la serie basada en las novelas románticas y de aventuras ambientadas en el siglo XVIII escritas por Diana Gabaldon, un fenómeno literario que ha alcanzado una enorme proyección gracias a su cuidada adaptación a la pequeña pantalla, que encara ya su final. Se ha confirmado que la próxima entrega, la octava, será la última, aunque el universo seguirá vivo con un spin-off que tendrá como estrellas a los padres del protagonista de Outlander, el fornido escocés Jamie Fraser.

De momento, la séptima temporada no pueden llegar con más tensión, ya que Jamie (Sam Heughan) y Claire (Caitriona Balfe) acabaron separados al final de la anterior entrega. No fue por culpa de un viaje en el tiempo de ella, como en otras ocasiones, sino porque la doctora va a enfrentarse a un juicio acusada de un crimen que no ha cometido en la siempre convulsa Carolina del Norte. Además, resuenan con fuerza los tambores de guerra, esa guerra de la Independencia americana que el matrimonio Fraser sabe de antemano quién ganará, aunque el destino vuelve a ponerles en una encrucijada: el hijo ilegítimo de Jamie, William Ransom, al que ha criado su amigo lord Grey (David Berry), combatirá del lado del Ejército británico y el protagonista prometió que nunca se enfrentaría a la sangre de su sangre en el campo de batalla. Al joven le interpreta en esta etapa más adulta el actor Charles Vandervaart.

El incendio

También está pendiente ese incendio que su hija Brianna (Sophie Skelton) y su marido, Roger (Richard Rankin), leyeron en el periódico cuando todavía vivían en el siglo XX. "Jaime y Claire saben que, en teoría, mueren en el incendio, aparece en el periódico y son conscientes de su fatal desenlace. Pero esta temporada también hay otras muchas cosas, como la guerra de la independencia… Saben que están en el lado incorrecto en este momento con las tropas tropas británicas y constantemente se enfrentan a numerosos obstáculos en su vida", avanza el propio Heughan sobre las tramas de esta séptima temporada, basada principalmente en el libro de la saga Outlander An Echo In The Bone (Ecos del pasado), ya que hace unos años que la serie va mezclando hechos de varias de las novelas.

El que también continuará en estos nuevos capítulos es Ian (John Bell), el sobrino de Jamie que estuvo viviendo con los indios, que servirá para introducir a dos de los nuevos personajes de la trama. Se trata del doctor Denzell Hunter (Joey Phillips) y su hermana, Rachel (Izzy Meikle-Small). El médico tendrá que curar al joven William Ransom, mientras que su hermana despertará la admiración tanto del hijo de Jamie como de Ian.

Joey Phillips e Izzy Meikle-Small, en la séptima temporada de 'Outlander'. / MOVISTAR PLUS+

Otra de las incorporaciones es la actriz Kristin Atherton, que encarnará a Jenny Murray, la hermana de Jamie, a la que en las tres primeras temporadas dio vida la intérprete Laura Donnelly. También regresarán personajes como los de Geillis Duncan (Lotte Verbeek), Brian Fraser (Andrew Whipp), Dougal MacKenzie (Graham McTavish), Laoghaire Fraser (Nell Hudson), Ian Murray (Steven Cree) y Joan MacKimmie (Layla Burns). Los que se suponía que estaban muertos podrán reaparecer gracias a las tramas de los viajes en el tiempo, tal y como aclaró el showrunner de la serie, Ronald D. Moore: "Una de las grandes ventajas de nuestra historia épica es el viaje en el tiempo. Nos permite visitar de nuevo a algunos de nuestros personajes favoritos, en distintos tiempos y lugares. Estamos encantados de dar la bienvenida de nuevo a algunas caras conocidas para esta séptima temporada".

David Berry y Charles Vandervaart, en la séptima temporada de 'Outlander'. / MOVISTAR PLUS+

16 episodios

Noticias relacionadas

Entre los nuevos personajes están también Mercy Woodcock, una antigua esclava liberada (Gloria Obianyo, Dune); Rob Cameron, un conocido de Brianna y Roger (Chris Fulton, Los Bridgerton); el traidor Benedict Arnold (Rod Hallett, The Last Kingdom), y Buck MacKenzie, el hijo bastardo de Dougal MacKenzie y Geillis Duncan, que es también un ancestro de Roger (Diarmaid Murtagh, Vikingos). Entre los fichajes está incluso Sinéad O'Connor, que interpreta la famosa sintonía de cabecera.

Compuesta de 16 episodios, esta séptima temporada de Outlander será la más extensa de la serie desde la primera. Aunque los capítulos no llegarán todos del tirón. Movistar Plus+ ofrece los ocho primeros a partir de este sábado 17 de junio, pero los ocho restantes no llegarán hasta 2024.